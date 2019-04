Honda e Prototype auf der Milan Design Week

Mit dem e Prototype ist Honda erstmals auf der Milan Design Week vertreten. Der weltweit größten Designmesse. Das Highlight der „Honda experience – Casa Connessa Tortona“ ist die Präsentation des e Prototype. Er feierte auf dem Genfer Automobilsalon 2019 Weltpremiere.

Starker Auftritt

Der Exklusiv-Auftritt Hondas findet in der im Tortona Design-District gelegenen Boutique „Alysi – The Garden House“ statt. Am Eingang werden die Besucher Teil eines visuellen und akustischen Erlebnisses. Es repräsentiert den Wechsel von einer städtischen Umgebung zu einem Ort der Ruhe. Im Hauptraum setzt Honda den e Prototype unter einem Glasdach in wechselndem Licht in Szene.

Design-Spezialisten

Honda hat mit einem Team italienischer Fotografen an der Konzeption einer Ausstellung gearbeitet. Es wurde von der Designsprache des Honda e Prototype maßgeblich inspiriert. Das einzigartige Innendesign des e Prototype kommt in einem Diorama zum Ausdruck. Der italienische Möbelhersteller Danord wurde mit der Konzeption und Auswahl von Einrichtungselementen beauftragt. Das nahe Modena ansässige Unternehmen ist auf das Kuratieren von Möbeln im skandinavischen Stil sowie in modernem Design spezialisiert.

Die „Honda experience Casa Connessa Tortona“ befindet sich im Stadtteil Tortona, in der Nähe des Bahnhofs Porta Genova. Die Ausstellung ist vom 9.-14. April geöffnet.

