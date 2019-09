Honda e – Weltpremiere in Frankfurt

Lange erwartet, erlebt der Honda e seine Weltpremiere in Frankfurt bei der IAA. Honda zeigt das Elektroauto in seiner Serienversion. Mit dem batterieelektrisch angetriebenen Kleinen unterstreicht Honda sein Bekenntnis. Nämlich die in Europa verkauften Neufahrzeuge bis 2025 zu 100 Prozent auf elektrifizierte Antriebe umzustellen.

Der E-Motor des Honda e ist in zwei Leistungsstufen mit 100 kW/136 PS und 113 kW/154 PS erhältlich. Das Drehmoment beträgt 315 Newtonmeter. Der 35,5 kWh-Akku zählt zu den kompaktesten seiner Klasse. Er soll eine Reichweite von bis zu 220 km haben. Die Schnellladefunktion ermöglicht das Aufladen auf 80 Prozent in 30 Minuten.

Vernetzte Dienste und Anwendungen kann man per Touchscreen aufrufen oder via Sprachsteuerung aktivieren. Dafür steht der Honda Personal Assistant zur Verfügung. Ein Sprachassistent, der möglichst natürliche Unterhaltungen ermöglicht und Zugriff auf verschiedene Online-Services gewährt.

Über die „My Honda+“-App ist der Honda e-Besitzer auch aus der Ferne mit dem Fahrzeug in Verbindung. Zu den speziellen EV-Funktionen zählt die Abfrage von Batterieladestand und Restreichweite. Wer per Smartphone nach Ladestationen und Reisezielen sucht, kann die Ergebnisse an das Navigationssystem weiterleiten.

