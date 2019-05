Honda – Elektroauto heißt „Honda e“

Honda gab den Namen seines ersten Elektroautos bekannt. Es heißt „Honda e“. Und man bestätigte für die nächste Generation des Jazz die Einführung des Hybridantriebs intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD). Das i-MMD-System bietet Honda bereits im CR-V an. Man will es auch noch in weiteren Modellen verwenden. Der neue Jazz wird auf der Tokyo Motor Show im Oktober 2019 seine Weltpremiere feiern.

Der Honda e, in Genf als Prototyp vorgestellt, ist das erste Modell von Honda, das auf einer eigens auf Elektroantrieb ausgelegten Plattform aufgebaut ist. Er verfügt mit seinem Design und seiner Technologie über einen individuellen, fortschrittlichen Stil. Die Fahrdynamik des kompakten Honda Elektrofahrzeugs ist darauf ausgelegt, mithilfe eines leistungsstarken Elektromotors und Heckantrieb maximalen Fahrspaß zu bieten. Europaweit haben sich bereits über 22.000 Interessenten registriert. Österreichische Kunden erhalten unter https://www.honda.at/cars.html weitere Neuigkeiten zum Honda e.

Honda hat sich zum Ziel gesetzt, alle in Europa verkauften Neufahrzeuge bis 2025 mit einem elektrifizierten Antrieb auszustatten.

