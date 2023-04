Honda erhält Red Dot Awards

Honda erhält gleich vier Red Dot Awards der Kategorie Produktdesign im Automobil- und Motorradbereich und siegt damit im vierten Jahr in Folge. Zwei der Red Dot Design Awards gingen an Honda für den komplett überarbeiteten Civic e:HEV sowie den Civic Type R. Zwei weitere Red Dot Awards erhält Honda für die Motorradmodelle CB750 Hornet und XL750 Transalp.

Die Red Dot Design Awards zählen zu den international renommiertesten Auszeichnungen, welche herausragendes Produktdesign würdigen. Welches sich durch Ästhetik, Funktionalität, smarte Lösungen sowie Innovationskraft auszeichnet. Die Jury besteht aus 50 internationalen Fachleuten, die die Produkte testen und bewerten. Die Gewinner spiegeln die neuesten technologischen, sozialen, ökonomischen sowie ökologischen Anforderungen der Kunden wider.

Zum Jubiläum vier Red Dot Awards für Honda

„In diesem Jahr feiert Honda sein 75-jähriges Bestehen. Die mehrfache Auszeichnung mit dem Red Dot Design Award in der Kategorie Produktdesign für unsere Automobil- und Motorradmodelle, bereits das vierte Jahr in Folge, ist fantastisch und zeugt von unserem Entwicklergeist. Bei Design und Funktionalität stellen wir den Menschen stets in den Mittelpunkt“, so Toshinobu Minami. Er ist Chief Operating Officer im Design Center, Honda R&D Co. Ltd. „Honda entwirft auch weiterhin Designkonzepte, die bei künftigen Produkten für „Begeisterung“ sorgen, während der nutzerorientierte Ansatz weiter fortgesetzt wird.“

„Der Civic begeistert“

Vor dem Hintergrund dieses Entwicklungsprinzips haben die Honda Designer und Ingenieure ein Exterieur und Interieur entworfen, das für ein komfortableres, mitreißendes Nutzererlebnis sorgt. Der neue Civic entspricht dem klaren eleganten Designansatz von Honda. Er verfügt über einen längeren Radstand sowie eine flachere Dachlinie und eine niedrigere Seitenlinie. Was für größere Glasflächen und einen helleren und luftigeren Innenraum sorgt, wie im Original Civic.

Den neue Civic Type R hat Honda im Rahmen des Modellkonzepts „Ultimate Sports 2.0“ entwickelt. Aufbauend auf der schlanken und eleganten Silhouette des neuen Honda Civic e:HEV, zeigt der Type R eine noch sportlichere Optik. Mit ausgeformten Radkästen und neuen 19-Zoll Leichtmetallrädern in Mattschwarz mit höherer Steifigkeit. Das sportlich aggressive Rennstreckendesign und das neue funktionale Heckspoiler-Design tragen zusätzlich zur Erzeugung von Abtrieb bei. Im Innenraum ist der neue Type R ein Hommage seine Vorgänger. Mit rotem Teppich und neu gestalteten leichten Sportsitzen, sowie einem Schaltknauf aus Aluminium und einer maßgeschneiderten digitalen Instrumentenanzeige.

Zweirad: CB750 Hornet erhält ebenfalls einen Red Dot Award

Die CB750 Hornet ist ein brandneues Mittelklasse-Sport-Bike, das die inspirierenden Qualitäten der Vorgängermodelle auf den neuesten Stand bringt. Mit einem brandneuen 755 cm3 Parallel Twin Zylinder Motor und einem brandneuen leichtgewichtigen Stahlrahmen. Das Honda Design Team aus dem Honda R&D Zentrum in Rom gestaltete die CB750 Hornet als neue, moderne Interpretation. Die schafft auf unkomplizierte Weise etwas Reines und Funktionales. Schön schlicht aber auch emotional ansprechend. Mit klarer Linienführung, dynamischen Elementen und Proportionen. Hauptmerkmal der CB750 Hornet ist der Tank. Inspiriert von der Form eines Hornissenflügels, verstärkt er den sportlichen Streetfighter-Auftritt.

Auch die XL750 Transalp erhielt einen Red Dot Product Design Award. Inspiriert vom einstigen Original eignet sie sich als Allroundtalent für ausgedehnte Touren und erfüllt damit die Ansprüche moderner Fahrer. Die XL750 Transalp verfügt über den gleichen brandneuen 755 cm3 Parallel Twin Zylinder Motor wie die CB750 Hornet. Und sie erinnert an die Ikone im Jahr 1986, die Original XL600V Transalp. Mit ihrem äußerst modernen Look und durch die Linienführung entsteht eine Balance aus aerodynamischer Performance und Windschutz. Das Ergebnis ist ein schlankes, einfaches und modernes Design. Mit zweckmäßigem und robustem Look und langhubiger Federung, wofür das Motorrad bekannt ist.

Die diesjährigen Erfolge erhöhen die Anzahl der Siege bei den Red Dot Awards von Honda seit dem Jahr 2020 auf nun 13, einschließlich einer „Best of the Best“ Auszeichnung für den Honda e im Jahr 2020.

