Honda Fireblade mit Tripple R

In Mailand stellte Honda die neu entwickelte CBR 1000 RR-R Fireblade vor.

Sie bekommt ein zusätzliches R in der Typbezeichnung und lehnt sich stark an die Rennmaschine RC 231 V-S an. Der neue Reihen-Vierzylinder der Fireblade steckt in einem neuen Alu-Rahmen. Das Ein-Liter-Triebwerk hat 160 kW / 217 PS und 14.500 Umdrehungen und stemmt bei 12.500 U/min 113 Nm auf die Kurbelwelle.

Es sind drei Fahrmodi verfügbar und eine einstellbare Launch Control. Im zusätzlichen Abtrieb zu erzeugen verfügt die Verkleidung über Winglets. Ein Fünf-Zoll-TFT-Bildschirm, dreistufig verstellbare Lenkungsdämpfer und Smart-Key-System sind Standart. Die CBR 1000 RR-R Fireblade verfügt über eine abschaltbare neunstufige Traktionskontrolle und wiegt vollgetankt 201 Kg.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp