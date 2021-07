Honda HR-V: Hybridantrieb in Serie

Der neue Honda HR-V hat zukünftig den Hybridantrieb in Serie an Bord. Ende des Jahres kommt er mit der e:HEV Hybridtechnologie auf den Markt. Damit ist der neue HR-V nach dem CR-V und Jazz das dritte Modell von Honda, das mit dem Hybridantrieb fährt.

Die e:HEV Hybridtechnologie sichert ein hohes Ansprechverhalten und beeindruckende Kraftstoffeffizienz. Es basiert auf zwei kompakten, leistungsstarken Elektromotoren. In Kombination mit einem 1.5 Liter Benzinmotor mit Atkinson-Zyklus, einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Direktantrieb mit intelligenter Steuereinheit. Es liefert eine Gesamtleistung von 96 kW/131 PS und ein Drehmoment von 253 Nm. Damit beschleunigt der HR-V in 10,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Den Kraftstoffverbrauch gibt Honda mit 5,4 l/100 km (WLTP) an. Die CO 2 -Emissionen: 122 g/km.

Die intelligente elektronische Steuereinheit wechselt automatisch zwischen Elektro-, Hybrid- und Motorantrieb. Je nachdem, welcher Fahrmodus situationsabhängig den effizientesten Verbrauch liefert. Der „Normal“-Modus liefert die beste Balance im Fahrzeug. Zusätzlich kann der Fahrer zwischen unterschiedlichen Performance-Modi wechseln. Den „Sport“-Modus für noch besseres Ansprechverhalten, der „Econ“-Modus passt Klimaanlage und Ansprechverhalten so an, dass der Schwerpunkt auf der Kraftstoffeffizienz liegt. Der Fahrmodus B sorgt für ein stärkeres regeneratives Bremsen. Bis 2022 stattet Honda alle Volumensmodelle in Europa mit elektrifiziertem Antrieb aus.

