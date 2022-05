Honda – Kompakt-SUV ZR-V

Honda bringt nächstes Jahr das Kompakt-SUV ZR-V. Und erweitert damit seine in Europa nicht gerade üppige Modellpalette. Honda bestätigt, dass das neue C-Segment SUV den Namen „ZR-V“ tragen wird. Der ZR-V reiht sich zwischen HR-V und CR-V ein. Er soll mit dem e:HEV Vollhybridantrieb ausgestattet sein. So erweitert Honda das Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen.

Die Ankündigung leitet die nächste Stufe der Elektrifizierungsstrategie von Honda in Europa ein. Mit weiteren elektrifizierten SUV Modellen, die noch folgen, markiert der ZR-V eine wichtige Erweiterung in der Honda Modellpalette. Mit der spezialisiert sich die Marke noch stärker auf dieses schnell wachsende Segment.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp