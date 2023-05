Honda startet umfangreiche Produktoffensive

Mit gleich drei neuen SUV-Modellen, einem E-Moped und Energiedienstleistungen startet Honda eine umfangreiche Produktoffensive. Mit dem komplett neu entwickelten e Ny1 zieht dabei ein zweites Elektroauto ins Modellprogramm ein.

Das Schrägheck-SUV hat eine Leistung von 150 kW/204 PS und liefert 310 Newtonmeter Drehmoment. Die Reichweite gibt Honda mit über 400 Kilometern an. Als zentraler Bildschirm kommt ein 15,1-Zoll-Touchscreen zum Einsatz.

CR-V: Sechste Generation

Zur Modelloffensive gehört außerdem die sechste Generation des CR-V (großes Foto oben), der neben dem Vollhybrid e-HEV als erster Honda in Europa auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich sein soll. Und dessen elektrische Normreichweite bis zu 82 Kilometern betragen soll. Der neue CR-V ist außerdem in allen Dimensionen gewachsen und bietet vier Zentimeter mehr Radstand als der Vorgänger. Das Ladevolumen wächst um 18 Prozent. Mit an Bord sind neue Rundum-Sicherheits- und Assistenzsysteme.

ZRV

Zwischen HR-V und CR-V rangiert künftig der komplett neue ZR-V. Ebenfalls mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder- und zwei Elektromotoren. Das Modell soll vermehrt jüngere Kunden ansprechen. Das kompakte SUV bietet bis zu 1.291 Liter Kofferraumvolumen und zeichnet sich auch durch Softtouch-Materialien im Innenraum aus. (aum)

E-Moped EM1 e:

Das erste elektrische Zweirad der Marke in Europa, kommt noch heuer auf den Markt. Es ist eines von mindestens zehn neuen EV-Modellen, die die Marke bis 2025 weltweit auf den Markt bringen will. Das E-Moped bietet einen nachhaltigeren Einstieg in die Zweirad-Mobilität. Ideal für jüngere oder urbane Fahrer.

Saubere Energiedienstleistungen

Honda startet nicht nur eine umfangreiche Produktoffensive, man investiert weiter in sein Energiemanagementprogramm und will es noch ausweiten. Mit dem Schwerpunkt der Entwicklung sauberer Energiedienstleistungen.

Die Zielsetzungen des Unternehmens umfassen die Erforschung von Wasserstoff als sauberen Energieträger. Außerdem weitere Lade- und Speicherlösungen, die die Effizienz und Nachhaltigkeit maximieren. Die erste praktische Anwendung davon ist e:PROGRESS, die kosteneffiziente und nachhaltige Ladelösung für zuhause.

Sie basiert auf sauberer Energie und soll mit der Markteinführung der neuesten SUVs von Honda neben dem bestehenden Honda e auch für den neuen e:Ny1 und den CR-V mit Plug-in-Hybrid verfügbar sein.

In der zweiten Phase der Einführung erhalten die Kunden die Möglichkeit, Solarenergie für ihr Öko-Ladesystem zu nutzen. Die Pläne sehen auch vor, diesen Service in Europa ebenso auf Fahrzeugbesitzer anderer Automarken auszuweiten.

