Honda: Civic Type R Challenge stellt neuen Rundenrekord auf

Nach der Premiere in Genf stellte der Kompaktsportler den neuen Rekord von 2 Minuten und 1,51 Sekunden auf der Rennstrecke von Magny-Cours in Frankreich auf. Am Steuer saß WTCR Pilot Esteban Guerrieri, der den FIA World Touring Car Cup 2018 mit einem Honda Civic TCR für das Team All-Inkl.com Münnich Motorsport bestreitet.

Ein Mix aus Haarnadelkurven und High-Speed

Die Magny-Cours Rennstrecke ist 4,4 km lang und vereint einen Mix aus langsamen Haarnadelkurven, Hochgeschwindigkeitsabschnitten mit Schikanen sowie langen Geraden. Der 2.0 Liter Vtec Turbomotor leistet 320 PS und 400 Nm. Das umfangreiche Aerodynamikpaket bietet eine Balance aus Abtrieb und Luftwiderstand. Im +R-Modus sorgt das adaptive Dämpfersystem des Civic Type R für Stabilität und ein agiles Handling.

„+Race“ für den Track und „Comfort“ zum nach Hause fahren

„Das Beste am Type R ist das Selbstvertrauen, das er einem verleiht. Er zeichnet sich durch ein sehr direktes Ansprechverhalten sowie gute Fahrdynamik aus. Die Leute bezeichnen den Type R als ultimativen Kompaktsportler und das haben wir heute unter Beweis gestellt. Dieses Fahrzeug erweitert immer wieder die Leistungsgrenzen des Frontantriebs.“ Der Civic Type R wurde für die Straße als auch für die Rennstrecke konstruiert, fügt Guerrieri hinzu: „Toll ist, dass wir mit dem +R-Modus auf der Rennstrecke unterwegs sein konnten und dann einfach den Comfort-Modus aktivieren konnten, mit dem wir bequem nach Hause fuhren.“

Die Bestzeiten auf vier Rennstrecken sollen unterboten werden

Eine im Jahr 2016 ähnlich durchgeführte Challenge konnte mit dem Civic Type R der letzten Generation Bestzeiten in Estoril, am Hungaroring, in Silverstone und Spa-Francorchamps aufstellen. Im Jahr 2018 hat Honda nicht nur den neuen Magny-Cours Rekord gesetzt, sondern sich auch zum Ziel gesetzt, die Bestzeiten auf diesen vier Rennstrecken zu unterbieten.

Nicht der erste Rundenrekord

Die neue Bestzeit in Magny-Cours ist bereits der zweite Rundenrekord, welcher vom neuen Honda Civic Type R aufgestellt wurde. Im April 2017 erzielte ein Testfahrzeug mit einer Rundenzeit von 7 Minuten und 43,8 Sekunden den Rundenrekord für Fronttriebler auf der Nordschleife des Nürburgrings.

