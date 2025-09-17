Hondas WN7 – Elektromotorrad kommt 2026

Hondas WN7 – Elektromotorrad kommt 2026 – Aus der EV Fun Concept wird die WN 7: Honda hat angekündigt, sein erstes Elektromotorrad Anfang nächsten Jahres auf den Markt zu bringen. Die Buchstaben stehen für „Wind“ und „Naked“. Die Dauerleistung des Motors beträgt 18 kW/24,5 PS an, in der Spitze sollen es 50 kW/68 PS sein.

Honda spricht vom Leistungsvermögen einer 600er und dem Drehmoment einer 1000er. Die schnellladefähige Maschine soll eine Reichweite von über 130 Kilometern bieten. Weitere Einzelheiten sollen Anfang November auf der EICMA bekanntgegeben werden. Die knapp 220 Kilo schwere WN 7 soll es auch in einer 11-kW-Version als Leichtkraftrad geben.