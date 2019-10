Horwin – Elektro-Leichtkraftrad

Der österreichisch-chinesische E-Scooter-Anbieter Horwin bringt ein neues Elektro-Leichtkraftrad. Dem Enduro-Kleinkraftrad Ranger (45 km/h) soll in Kürze die CR6 folgen. Die Straßenmaschine spielt in der 125er-Liga. Sie soll 95 km/h und als CR6 Pro 105 km/h schnell sein. Die Reichweite gibt Horwin mit 150 bzw. 130 Kilometer an – jeweils bei 45 km/h Durchschnittgeschwindigkeit). Die Ladezeit an einer Haushaltssteckdose beträgt dank integriertem Schnell-Lader lediglich etwa drei Stunden.

Die CR6 leistet 7,2 kW/10 PS und die CR6 Pro 11 kW/15 PS. Letztere soll – ungewöhnlich für ein Elektrofahrzeug – über eine Fünf-Gang-Schaltung verfügen. Premiere haben die neuen Modelle auf der Mailänder Motorradmesse EICMA in der ersten November-Woche. Ende des Monats sollen sie dann in den Handel kommen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp