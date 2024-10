HRT Ford Performance bringt Mustang GT3

Der neue Ford Mustang GT3 geht ab der Saison 2025 auch in der DTM und auf der Nürburgring-Nordschleife an den

Start. Ford Performance hat hierfür mit dem Haupt Racing Team -HRT – eine umfassende Zusammenarbeit vereinbart. HRT Ford Performance – so der offizielle Teamname – wird auch im Sprint- und Endurance-Cup der Fanatec GT World Challenge – GTWC – auf Rennstrecken in ganz Europa sowie beim ADAC GT Masters an den Start gehen.

Der neue Ford Mustang GT3 hat in diesem Jahr sein Debüt bei den 24 Stunden von Daytona gefeiert, dem Auftakt der nordamerikanischen IMSA Sportwagen-Serie. Bereits in seiner Premierensaison konnte das von einem 5,4 Liter großen V8-Motor angetriebene „Pony-Car“ mehrere Podiumsplatzierungen einfahren – darunter auch bei den weltbekannten 24 Stunden von Le Mans, dem Höhepunkt der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. 2025 stehen nach den Crowdstrike 24 Stunden von Spa-Francorchamps auch das 24-Stunden-Rennen in der berüchtigten „Grünen Hölle“ des Eifelkurses sowie Läufe zur Nürburgring NLS Serie auf dem Programm.

