Hummer – Comeback als Elektro-SUV

Ein Comeback feiert der Hummer bald Als Elektro-SUV. Als Protz-Geländemonster und dem Sprit-Suff verfallen, hat er nie besondere Sympathien genossen. Vor einem Jahrzehnt eingestellt, feiert er alsbald ein Comeback. Als Elektro-SUV GMC Hummer EV, Sub-Marke für Vollelektro-Autos unter dem Dach der Marke GMC. Neben dem Pickup hat man jetzt ein gewaltiges SUV aufgelegt.

Der GMC Hummer EV soll mit zwei oder drei Motoren und mit unterschiedlichen Batteriegrößen bestückt sein. Die Maximalleistung der Spitzenversion soll bei 842 PS/620 kW liegen. Das Drehmoment gibt GM etwas irreführend mit rund 15.600 Nm an. Allerdings am Rad gemessen. So berechnet schafft das in etwa ein Ford F-150 mit 3,3-Liter-V6-Motor auch.

Mit der Ausführungs- abhängigen optionalen Allradlenkung kann der wuchtige Geländewagen notfalls im Krebsgang auch seitwärts manövrieren. Der Hummer EV kommt mit einer Ladung selbst nur maximal 480 Kilometer weit. Er ist aber dafür ausgelegt, als Ladestation für andere Elektroautos zu fungieren. Zum Gewicht des als Elektro-SUV sein Comeback feiernden Hummer macht GM keine Angaben. Die Produktion soll Anfang 2023 beginnen. Reservierungen nimmt GM schon jetzt entgegen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp