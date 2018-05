Hunderte Motorräder cruisen für einen guten Zweck

Bereits zum zweiten Mal nahmen rund 1000 Motorradfahrer an der größten Biker-Sternfahrt Österreichs teil. Organisiert wurde die Benefizfahrt, so wie im Vorjahr, vom Sprecher des 2Radhandels in der WKO, Ferdinand O. Fischer. Auch heuer war der Höhepunkt des Events die Motorradsegnung vor der Basilika Sonntagberg in Niederösterreich.

Für ein besseres Miteinander und eine schöne Basilika

Sicherheit im Straßenverkehr ist dem 2Radhandel ein großes Anliegen. Obwohl Österreichs Straßen stetig sicherer werden, ist es wichtig, ein stärkeres Bewusstsein für Verkehrssicherheit in der Gesellschaft zu etablieren. In diesem Sinne zogen zahlreiche Motorradfahrer mit Polizeibegleitung in den Wallfahrtsort Sonntagberg ein. Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl war schon 2017 mit am Start, konnte dieses Jahr aber leider nicht teilnehmen: „Als begeistertem Biker fällt es mir schwer, nicht dabei zu sein. Es ist eine großartige Aktion mit einem sinnvollen Zweck, für die ich gerne auch die Werbetrommel rühre.“ Die gesammelten Spenden von rund € 12.000,- kommen der Sanierung der denkmalgeschützten, barocken Basilika Sonntagberg zu Gute.

Auch Wolfgang Sobotka war vor Ort

Auch im österreichischen Nationalrat ist Verkehrssicherheit und diszipliniertes Fahren ein wichtiges Thema. Das bestätigte die Teilnahme von Nationalratspräsident, Mag. Wolfgang Sobotka, bei der diesjährigen Sternfahrt: „Ich finde es beeindruckend, wie organisiert und diszipliniert die Veranstaltung ablief. Die Motorradliebhaber sind mit gutem Beispiel für alle Verkehrsteilnehmer vorangegangen und haben ein wichtiges Zeichen für Respekt und Disziplin im Straßenverkehr gesetzt.“

Der Organisator ist zufrieden – die Aktion soll auch die Motorradhändler berühren

Ferdinand O. Fischer: „Mehr als 1000 Biker waren mit von der Partie. Damit wurden meine Erwartungen, nach dem überaus erfolgreichen Start der Benefiz-Sternfahrt im Vorjahr nochmals übertroffen. Wir konnten durch die gewaltige Präsenz von so vielen Motorradfahrern wieder zeigen, dass die Motorradcommunity ein nicht zu übersehender Faktor in unserer Gesellschaft ist!“ Neben der Sicherheit im Straßenverkehr sollte die österreichweite Aktion auch die wirtschaftlichen Sorgen des Motorradhandels beleuchten. KommR Fischer ist sich der Problemfelder seiner Branche bewusst: „Für Motorradhändler gestaltet sich die finanzielle Lage oft leider sehr schwierig. Wir kämpfen, bei immer niedrigeren Margen, schon länger mit großem Stückzahl- und Investitionsdruck durch die Hersteller.“

Der Termin für die dritte Sternfahrt steht bereits fest: Es ist der 04. Mai 2019.

Weitere Infos

www.motorrad-sternfahrt.at

Foto-Credits: Christian Mikes; Titelbild: LPD Niederösterreich