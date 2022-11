Hybridflugzeug Ampaire Eco Caravan

Das US-Unternehmen Ampaire will in zwei Jahren das Hybridflugzeug Eco Caravan für den kommerziellen Betrieb zugelassen bekommen. Die Eco Caravan soll als Regionalflugzeug zum Einsatz kommen. Es ist eine neunsitzige Passagiermaschine mit einem Hybridantrieb und basiert auf einer Cessna Grand Caravan. Das Parallelsystem kombiniert einen 405 kW/550 PS starken V12 des Herstellers Red Aircraft mit einem Elektromotor. Der liefert rund 300 PS Zusatzleistung beim Starten und entlastet während des Flugs den Verbrenner.

Die Akkus sind in der zusätzlichen Rumpfverkleidung untergebracht. So bleibt die Transportkapazität des Flugzeugs erhalten. Sie können während des Flugs vom V12 auch nachgeladen werden. Ampaire will mit Air France Industries KLM Engineering and Maintenance als Partner zusammenarbeiten und soll von einem Finanzier bereits die Option auf bis zu 50 Stück des Hybridflugzeug Eco Caravan erhalten haben.

Der Jungfernflug fand in der Nähe von Los Angeles statt und dauerte etwas über eine halbe Stunde. Dabei testete man vor allem das Antriebssystem. Die Eco Caravan erreichte eine Höhe von 3.500 Fuß (über 1.000 Meter). Das Hybridsystem der Ampaire Eco Caravan senkt den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen um bis zu 70 Prozent. Bei Verwendung von nachhaltigem Flugbenzin sind die Emissionen nahezu null. Die Betriebskosten sollen sich, je nach Streckenstruktur der Fluggesellschaft, um 25 bis 40 Prozent senken. Die Kosten pro Meile, gemessen pro verfügbarem Sitzplatz, ähneln denen von Autos, heißt es. Die Reichweite beträgt über 1.000 Meilen (über 1600 Kilometer).

„Die Luftfahrt ist der am schwersten zu dekarbonisierende Industriezweig“, so Kevin Noertker, CEO von Ampaire. „Vollelektrische Flugzeuge haben aufgrund des Gewichts und der Energiekapazität der derzeitigen Batterien eine begrenzte Reichweite. Hybrid-elektrische Flugzeuge hingegen können es bei der Reichweite und Einsatzfähigkeit mit den heutigen Flugzeugen aufnehmen.“ (aum)

