Hydrogen Council – Vision zur zukünftigen Rolle von Wasserstoff

Hydrogen Council – Vision zur zukünftigen Rolle von Wasserstoff. Im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Bonn trafen sich Vertreter 18 führender Industrie-Unternehmen, die sich im Januar zum Hydrogen Council zusammengeschlossen hatten. Als Mitglied des Hydrogen Councils wurde Hyundai durch Vice President Woong-Chul Yang bei der Zusammenkunft vertreten. Bei diesem Treffen wurde erstmals eine quantitative Vision der Rolle von Wasserstoff vorgestellt, die mithilfe der Unternehmensberatung McKinsey entwickelt wurde.

Die Studie mit dem Titel “Aufstieg des Wasserstoffs“ zeigt, dass Wasserstoff ein wichtiger Pfeiler für die Energiewende ist und außerdem das Potenzial hat, Umsätze in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar zu generieren sowie bis 2050 mehr als 30 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen. Die Studie zeichnet einen quantifizierten Fahrplan, um die Entwicklung des Wasserstoffs voran zu bringen und verdeutlicht den Einfluss des Energieträgers auf die Energiewende. In großem Maßstab eingesetzt, könnte Wasserstoff ein Fünftel aller bis 2050 verwendeten Energieformen ausmachen. Das würde die derzeit jährlichen CO2-Emissionen um circa sechs Giga-Tonnen senken und so zu rund 20 Prozent niedrigeren Emissionen beitragen, die notwendig sind, um das Zwei-Grad-Ziel der internationalen Klimaschutzpolitik zu erreichen.

Der Hydrogen Council geht davon aus, das zwischen zehn und 15 Millionen Pkw sowie 500.000 Lkw bis 2030 mit Wasserstoff betrieben werden können. Auch andere Sektoren wie Industrieprozesse und Rohstoffe, Gebäudeenergie und -wärme, Stromgewinnung und -speicherung können vom Wasserstoff profitieren. Insgesamt geht die Studie von einer Verzehnfachung des jährlichen Bedarfs an Wasserstoff bis 2050 auf 80 EJ (Exajoule, dem Primärenergieverbrauch der Weltbevölkerung) aus. Weltweit werden jährlich bereits 1,7 Billionen US-Dollar in Energie investiert, davon 650 Milliarden in Öl und Gas, 300 Milliarden in erneuerbare Energien und mehr als 300 Milliarden in die Automobilindustrie.

“Die Studie bestätigt, dass Wasserstoff für die Energiewende eine wichtige Rolle spielt und motiviert uns, in dessen groß angelegten Ausbau zu investieren. Wasserstoff ist in bestimmten Industriesektoren und Regionen der Welt ein unverzichtbarer Wegbereiter für die Energiewende“, sagte Benoît Potier, Chairman und CEO von Air Liquide. Im Rahmen der Präsentation rief der Hydrogen Council Investoren, Entscheidungsträger und Unternehmen dazu auf, gemeinsam die Entwicklung von Wasserstoff-Lösungen für die Energiewende voranzutreiben.

Über den Hydrogen Council

Gegründet im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos Anfang 2017, ist der Hydrogen Council der erste globale Zusammenschluss von Vorstandschefs um die Rolle der Wasserstofftechnologie in der globalen Energiewende zu fördern. Derzeit umfasst der Hydrogen Council Mitglieder aus 18 führenden Wirtschaftsunternehmen: Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Linde Group, Total, und Toyota – sowie zehn dynamische Partner der Wertschöpfungskette: Ballard, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Hydrogenics, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, Plug Power, und Toyota Tsusho. Der Zusammenschluss repräsentiert Einnahmen von 1,5 Billionen Euro und mehr als zwei Millionen Arbeitsplätze rund um den Globus. Weitere Informationen unter: www.hydrogencouncil.com.