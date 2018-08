Hypercar mit 1325PS und 400 km/h Spitze kommt aus Österreich

Denkt man an ein Hypercar, so fallen einem sofort McLaren, Porsche, Ferrari oder den Lykan von W Motors ein. Doch vor ein paar Tagen, hat der Hersteller Milan Automotive aus Leobersdorf – Niederösterreich – sein eigenes Hypercar präsentiert. Die Eckdaten beeindrucken schon einmal: 1325PS, über 400km/h Spitze und ein Kaufpreis von zwei Millionen Euro.

Ein Greifvogel stand bei der Namensgebung Pate

Milan steht nicht etwa für den slawischen Vornamen sondern für die Greifvogelgattung, die auch in Österreich heimisch ist. Der Sportwagen „Milan Red“ ist – genau so wie der „rote Milan“ – extrem selten. Nur 99 Fahrzeuge sollen gebaut werden. Daher kommt natürlich auch der Preis von zwei Millionen Euro zustande. Bis dato konnten in diesem Preissektor nur etablierte Marken mitspielen.

Hybrid? Was ist das?

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern setzt Milan auf ein völlig anderes Motorenkonzept. Statt eines Hybrid treibt ein 6,2 Liter V8 Mittelmotor mit vier Turboladern sowie einer Leistung von 1325PS die Hinterräder an. Das maximale Drehmoment von 1.400 Nm liegt bei 6000 Umdrehungen an. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe. Der Standardsprint von 0 auf 100 km/h soll damit in 2,47 Sekunden erledigt sein. Und von null auf 300 gehts in 9,98! Sekunden.

Und wo kann man das Teil bekommen?

Die ersten Milans sollen 2020 ausgeliefert werden. Davon sollen bereits 18 Stück reserviert sein. Um den Greifvogel in den verschiedenen Stufen „Gilde“, „Hunt“ und „Attack“ selbst steuern zu können, sollte man schon 2 Millionen Euro auf der hohen Kante haben.

Viele Komponenten kommen aus Österreich. Das Herz aus Graz

Firmengründer und ehemaliger Rennfahrer Markus Fux greift für den Milan auf österreichische Technik zurück. Die Radträger sind aus Titan und kommen von Pankl Racing Systems. AVL aus Graz hat den Motor mit brachialen 1325PS entwickelt. Die Querlenker sind aus Carbon und in der Form noch in keinem anderen straßenzugelassenen Fahrzeug verbaut worden. Dieses Novum kommt von Peak Technology aus Oberösterreich.

