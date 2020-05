Hyundai – 20 Jahre Santa Fe

Im Jahr 2000 stellte Hyundai das Modell Santa Fe der ersten Generation vor. Damals war er einer der Pioniere auf dem SUV-Markt. Der Santa Fe feiert sein 20-jähriges Bestehen und ist zu einer Ikone der Marke geworden. Wir werfen einen Blick zurück und erläutern die Entwicklung des ersten SUV von Hyundai im Laufe der Jahre.

Einführung des Santa Fe

Der Santa Fe ist das am längsten auf dem europäischen Markt befindliche Modell von Hyundai. In der gegenwärtigen vierten Generation hat der Santa Fe über die Jahre eine bedeutende Entwicklung in Bezug auf Design, Sicherheit und Technologie erfahren. In der zweiten Jahreshälfte bringt Hyundai eine deutlich aufgewertete Version der aktuellen Generation mit neuen elektrifizierten Antrieben und wichtigen Design-Updates auf den Markt.

Nach der Einführung vor zwei Jahrzehnten wurde der Santa Fe schnell zu einem der beliebtesten Modelle von Hyundai. Benannt nach einer Stadt im Südwesten der USA, war es das erste SUV des Unternehmens und spielte eine wichtige Rolle bei der Etablierung der Marke Hyundai und somit im SUV-Segment. In den letzten 20 Jahren hat Hyundai weltweit mehr als 5.260.000 Einheiten des Santa Fe verkauft.

„Der Santa Fe war der erste SUV von Hyundai und ist eine unserer am längsten laufenden Modellreihen. Damit ist er nicht nur global, sondern auch in Europa ein Schlüsselmodell“, sagt Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product bei Hyundai Motor Europe. „Für Hyundai ist er eine Automobil-Ikone, die sich in Bezug auf Design, Technologie, Geräumigkeit und Komfort über die Jahre stetig weiterentwickelt hat. Mit seinen umfassenden Innovationen behält der Santa Fe seinen Status als Flaggschiff in unserem breiten SUV-Portfolio bei, unterstreicht unser Erbe bei den SUVs und treibt dieses Erbe mit seinen kommenden Innovationen und Elektrifizierung voran.

4. Generation

Aufbauend auf dem Erfolg seiner Vorgängergenerationen stellte Hyundai 2018 die vierte Generation von Santa Fe vor. Sein Premium Anspruch wird durch sein repräsentatives Erscheinungsbild untermauert. Ausgestattet ist er mit modernster Technologie sowie erstklassigen Sicherheitsmerkmalen und exzeptioneller Geräumigkeit. Der Santa Fe beeindruckt mit imposanten Dimensionen, markant profilierter Athletik und stilvollen Details. Der charakteristische Cascading Grille prägt die Front des neuen Santa Fe und macht ihn unverwechselbar. Die Seitenansicht wird durch eine schlank ausgeführte Linie hervorgehoben, die sich von den Ausläufern der Hauptscheinwerfer bis zur Heckleuchteneinheit erstreckt. Dieser völlig neue Auftritt stärkt den Status des Santa Fe an der Spitze der SUV-Palette von Hyundai. Das Konzept des Innenraums ist das bisher geräumigste aller Santa Fe Modelle mit 38 mm mehr Beinfreiheit in der zweiten Sitzreihe.

