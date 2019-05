Hyundai – ab 2020 neue Plattform

Für künftige Modelle nutzt Hyundai ab 2020 in Europa eine völlig neue Fahrzeugplattform. Damit will man Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Effizienz und Fahrfreude zu erzielen. Mit neuartiger Struktur und einem speziellen Formhärteverfahren. Und mit einer hochfesten Stahlplatte im Fahrzeugboden soll die Plattform eine besonders hohe Crash-Sicherheit bieten. Sie kann mehr Aufprallenergie aufnehmen und von der Passagierkabine ableiten. Zudem sollen bei einer Kollision, bei der die Fahrzeuge nur teilweise frontal aufeinanderprallen, die Räder fixiert werden. So dass der Hyundai nicht unkontrolliert über die Fahrbahn schleudert.

Die erhöhte Steifigkeit, niedrigerer Schwerpunkt und näher an der Mitte der Vorderräder positionierte Querlenker versprechen ein agileres Handling. Und präziseres Lenken. Es kommt auch zu weniger Schwingungen. Und ein gezielter Luftstrom durch den Motorraum und unter dem Wagenboden verbessert die Fahrstabilität. Er sorgt für bessere Wärmeabfuhr und einen niedrigeren Luftwiderstand. Zunächst setzt Hyundai die neue Plattform im in Europa nicht angebotenen Sonata ein. Dann nutzt man sie auch hier.

