Hyundai baute Position in Europa aus

Hyundai baute seine Position in einem rückläufigen Gesamtmarkt in Europa aus. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen nach eigenen Angaben europaweit 515.886 Autos ab. Das sind 21,6 Prozent mehr als 2020. Der Marktanteil stieg um einen Prozentpunkt auf 4,4 Prozent. In Deutschland kam Hyundai auf 106.620 Neuzulassungen. Das ist neuer Spitzenwert für die Marke. Der Marktanteil erhöhte sich leicht um einen halben Prozentpunkt und betrug 4,1 Prozent. Neue Bestwerte beim Marktanteil meldet Hyundai auch aus Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien.

Neben dem Tucson und Kona Elektro produziert Hyundai sechs der meistverkauften Modelle in Europa in Fabriken in der Türkei und in der Tschechischen Republik. Sie machen 72 Prozent des Gesamtabsatzes in Europa aus.

