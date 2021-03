Hyundai Bayon – Neues Crossover-SUV

Mit dem Crossover-SUV Bayon erweitert Hyundai sein Sortiment. Speziell für den europäischen Markt entwickelt, ist der Bayon das kompakteste Mitglied der wachsenden Hyundai-SUV-Familie. Ein kompaktes Äußeres und ein geräumiger Innenraum kennzeichnen den Neuen. Seine Konnektivitäts- und Sicherheitsfunktionen, ein markantes Design und die innovative 48-Volt-Hybrid-Technologie machen ihn zur Benchmark in seinem Segment.

Hoher Fahrspaß, maximale Effizienz

Zur Auswahl stehen vier moderne Benzinantriebe. Den Einstieg markiert der 1,2-Liter-MPI-Vierzylinder mit 84 PS und manuellem Fünfgangschalter. Darüber rangieren die Dreizylinder-Turbos. Ein 1.0 T-GDI mit 100 PS und der 1.0 T-GDI mit 120 PS sowie 48 Volt Mildhybrid-Technologie. Er ist mit einem manuellen Sechsganggetriebe und dem 7DCT zu haben. Beim 1.0 T-GDI 48V kommt das 7DCT und das intelligente Sechsganggetriebe mit elektronisch geregelter Kupplung zum Einsatz. Es entkoppelt den Motor in bestimmten Fahrsituationen abhängig von der Motordrehzahl. Und geht in einen Kraftstoffsparenden Segelmodus über, sobald man den Fuß vom Gaspedal nimmt. Außerdem verfügt der Bayon über die Zwischengas-Funktion Rev Matching. Die kommt normalerweise nur den Hochleistungsmodellen von Hyundai zum Einsatz. Es ermöglicht schnellere Gangwechsel.

Hyundai Bayon – das Design

An der Front ein gestreckter, nach unten offener Kühlergrill. Dreigeteilte Hauptscheinwerfer in Kombination mit markanten Lufteinlässen unterstreichen den markanten Auftritt. Optische Breite besorgt ein horizontales Lufteinlassband zwischen Motorhaube und Kühlergrill. Und die weit außen positionierten, schmalen Tagfahrlichter. Die Seitenansicht prägt die dynamische Schulterlinie des Bayon. C-Säule markante Radläufe vervollkommnen die Silhouette. Schmale Tagfahrlichter, weit außenliegende, pfeilförmige LED-Leuchten und eine horizontale Linie betonen auch am Heck die Breite.

Geräumig und hell der Innenraum. Hier liegt das Augenmerk auf dem Insassenkomfort und einem maximalen Kofferraumvolumen. Ein ruhiges Farb- und Ausstattungskonzept mit vereinzelten Akzenten schafft eine entspannte Atmosphäre. Mit 4.180 mm Außenlänge, 1.775 mm Breite und 1.490 mm Höhe herrscht eine ausgewogene Balance zwischen Kompakt und Komfort. Der Radstand von 2.580 mm sorgt gleichfalls für eine gute Beinfreiheit auf allen Plätzen. Trotz übersichtlicher Abmessungen bietet der Bayon 411 Liter Kofferraumvolumen.

Sicherheit und Komfort

Viele Hyundai SmartSense-Sicherheitssysteme sind bereits serienmäßig. Auch eine Reihe teilautonomer Fahrfunktionen besitzt der Bayon. Etwa Spurfolgeassistent, Notbremsassistent inklusive Fußgänger- und Radfahrererkennung, Der optionale adaptive Tempomat mit Abstandsregelung passt die Geschwindigkeit selbstständig an.

Fahr- und Infotainment-Funktionen sind über die digitalen Armaturen mit 10,25-Zoll-TFT-Bildschirm oder das Navigationssystem abruf- oder bedienbar. Apple CarPlay und Android Auto garantieren die nahtlose Integration und den sicheren Betrieb aller gängigen Smartphones. Mit an Bord auch die neuesten Funktionen von Hyundai Bluelink. Außerdem: Ein Premium-Soundsystem von Bose.

Der Bayon, neues Crossover-SUV von Hyundai ist ab 17.990 Euro im Frühsommer bei den österreichischen Hyundai-Partnern erhältlich.

