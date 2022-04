Hyundai bietet Schutz vor Mardern

Gleich mehrere Lösungen bietet Hyundai zum Schutz vor Mardern an. Gerade im Frühjahr besteht ein erhöhtes Risiko, dass Fahrzeuge durch Marderbisse Schaden nehmen. Was unter Umständen zu hohen Reparaturkosten führt. Für Schäden durch Marderbisse gaben die Versicherungen im Jahr 2020 rund 90 Millionen Euro aus. Das sind durchschnittlich mehr als 400 Euro pro Schaden. Laut Statistik ist das Risiko im Mai am höchsten. Während die orangen Hochvoltkabel von E-Autos mehrfach geschützt sind, ist die Bordelektronik von Fahrzeugen mit Verbrennern deutlich anfälliger. Dazu bietet Hyundai den Kunden mehrere Lösungen zum Schutz vor Mardern an.

Die Möglichkeiten

Der Marderschutz Ultraschall besteht aus einem Ultraschallgerät mit Zusatzlautsprecher. Er gibt für den Menschen unhörbare Ultraschalltöne ab. Die täuschen dem Marder höchste Gefahr vor. Dabei werden tierische Angst- und Warnschreie simuliert. Die Frequenz ändert sich kontinuierlich, so dass sich die Tiere nicht daran gewöhnen können, so der Hersteller. Mit Batteriebetrieb – Laufzeit 24 Monate – kostet der Ultraschall-Marderschutz von Hyundai 77 Euro plus Einbau. Mit Anschluss an das Bordnetz sind 92 Euro zuzüglich Einbau fällig. Beide Sets enthalten einen Duftmarkenentferner. Den muss man vor der Installation benutzen.

Der Marderschutz Hochspannung ist noch effektiver. Neben einem Duftmarkenentferner und dem Ultraschallgerät mit Frequenzmodulation enthält das Set zusätzlich noch sechs Edelstahlplatten. Die dienen als Plus- und Minuspol. Wie ein elektrischer Weidezaun schrecken sie das Tier durch einen geringen Stromschlag ab. Das System kostet mit Batteriebetrieb – Laufzeit: 18 Monate – 206 Euro. Beim Anschluss an das Bordnetz ist es mit 194 Euro etwas günstiger. In beiden Fällen kommt noch der Einbau dazu. Um 20 Euro gibt es ein Erweiterungsset mit je zwei zusätzlichen Kontaktplatten.

