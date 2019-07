Hyundai „Blue Link“ – Infos per App

Hyundai Motor führt mit Blue Link ein Telematiksystem für seine Pkw-Modelle ein. Der Nutzer erhält bereits vor Fahrtantritt am Smartphone Infos per App. Über wichtige Fahrzeugdaten. Das steigert die Sicherheit und den Bedienkomfort. Die Nutzung vieler Funktionen von Blue Link sind über eine von App möglich. In der findet der Anwender alle relevanten Daten zu seinem Fahrzeug. Nachrichten, vorhandene Reichweite, Batterieladezustand, Fahrzeugposition, Fahrtendauer, Status.

Beim Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid oder dem Ioniq Elektro sowie dem neuen Modelljahr des Kona Elektro überwacht und steuert der Fahrer mit der App das Laden der Batterie. Blue Link überprüft alle Fahrzeugsysteme in Echtzeit und meldet auf Abfrage mögliche Fehler. Bei einem schweren Verkehrsunfall sendet das Fahrzeug einen automatischen Notruf. Mit Blue Link bekommt der Fahrer aktuelle Stauwarnungen und passend aktualisierte Routenempfehlungen. Die App zeigt freie Parkmöglichkeiten, Tankstellen und Werkstätten sowie den Wetterbericht am gewünschten Ort.

Hyundai führt Blue Link schrittweise in die Baureihen ein. Bereits ab Sommer 2019 ist das System in der neuen Modellgeneration des Hyundai Ioniq zu haben. Ab September im Brennstoffzellenfahrzeug Hyundai Nexo. Und ab Oktober im Hyundai Kona Elektro. Weitere Baureihen folgen ab 2020.

