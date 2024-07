Hyundai bringt modifizierten Ioniq 5 N mit

Hyundai brachte zu den „PS Days“ in Hannover einen Ioniq 5 N mit. Das Hochleistungsfahrzeug wurde in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern speziell für die Motorsport- und Tuningmesse modifiziert. Es verfügt über eine spezielle Folierung in Racing-Optik sowie besonderen Felgen und Reifen. Auch das Fahrwerk des bis zu 478 kW starken Elektroautos wurde angepasst. Am Hyundai-Stand Nummer 45 in Halle 27 des Messegeländes in Hannover konnten Besucher nicht nur das Ausstellungsstück sehen, sondern auch eigene Fahrten mit dem Ioniq 5 N buchen. Er beschleunigt in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 260 km/h. Näheres zur Marke unter hyundai.at

