Hyundai – Designer nutzen VR

Im Hyundai-Designstudio in Rüsselsheim nutzen Designer VR – Virtual Reality. Nicht nur für das Exterieur, sondern mittlerweile auch für das Interieur eines Autos. Im Hyundai Design Centre Europe hat jetzt eine „virtuelle Sitzkiste“ Einzug gehalten. Sie beinhaltet Sitze, Pedale und Lenkrad. Den Rest des Interieurs sieht der Designer erst, wenn er seine VR-Brille aufsetzt.

Zu den Vorteilen zählt, dass sie nicht nur eine schnelle Visualisierung der Designdaten erlaubt. Sie kann schon früh in der Designentwicklung auch unbegrenzt Farb- und Materialvarianten darstellen. Die Designdaten können gleichzeitig mit den Ingenieuren aus der Technikentwicklung geteilt werden. Das erlaubt einen konstanten Dialog zwischen den Abteilungen. Die virtuelle Sitzkiste ermöglicht außerdem einen schnellen Vergleich zweier Lösungen. Jeder Schritt ist in der Cloud gespeichert und kann er ständig überarbeitet werden. Weltweit können verschiedene Teams an den Datensätzen arbeiten.

