Hyundai – Designpreis für Konzeptstudie

Hyundai erhielt beim iF Design Award einen Designpreis für die Konzeptstudie Hyundai „Le Fil Rouge“. Die GT-Studie wurde erstmals auf dem Genfer Automobilsalon 2018 vorgestellt. Sie ist das Vorbild für alle künftigen Modelle der Marke. Die Hyundai Konzeptstudie verfügt über einen langen Radstand, große Räder und kurze Überhänge. Dach und Säulen fügen sich nahtlos in die Fahrzeugsilhouette ein. Mit der Auszeichnung zählt Hyundai im fünften Jahr in Folge zu den Gewinnern des iF Design Awards.

Vergeben wurde der Preis von der iF International Forum Design GmbH in Hannover. Eine der ältesten unabhängigen Designinstitution der Welt. Für den iF Design Award 2019 reichten Unternehmen aus 50 Ländern insgesamt 6.400 Produkte und Beiträge ein. Eine 67-köpfige internationale Jury verlieh dem Hyundai Le Fil Rouge den Preis in der Kategorie „Automobiles/Vehicles“.

