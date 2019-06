Hyundai – E-NFZ-Drehmoment passt sich automatisch an

Hyundai hat ein System entwickelt, das das NFZ-Drehmoment beim E-Antrieb automatisch an den Beladungszustand eines leichten Nutzfahrzeugs anpasst. Die bisher einzigartige Technologie nutzt die Daten von Beschleunigungssensoren zur Bestimmung des aktuellen Fahrzeuggewichts an. Erkennt das System weniger Beladung, nimmt es auch das Drehmoment zurück. Und sorgt so für eine optimale Traktion. Das potenzielle Durchdrehen der Antriebsräder wird verhindert. Und zwar bevor ein elektronisches Regelsystem das Drehmoment reduzieren muss. Das steigert die Effizienz und damit auch die Reichweite eines E-Fahrzeugs.

Darüber hinaus berücksichtigt die Technologie die Topografie der befahrenen Straße. Erkennt es etwa eine Bergauf-Passage, ändert es das erforderliche Drehmoment. Im Gegensatz zu anderen Systemen kommt die Hyundai-Technologie ohne eine kostenintensive Luftfederung aus. Zur Ermittlung des Beladungsgewichts nutzen die Sensoren das Newtonsche Beschleunigungsgesetz. Das setzt Masse, Bewegungsenergie und Bewegungsrichtung in Relation zueinander. Anhand dieser Daten kann der Bordcomputer die Restreichweite deutlich genauer kalkulieren.

