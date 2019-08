Hyundai – E-Scooter fürs Auto?

Bringt Hyundai einen E-Scooter fürs Auto? Jedenfalls hat Hyundai den Prototyp eines faltbaren Elektroscooters entwickelt. Der könnte in Zukunft in Modellen der Marke in einem speziellen Fach mitgenommen werden. Dort soll er sich während der Fahrt auch aufladen. Und so am Zielort für die letzten Meter einsatzfähig sein. Der E-Tretroller basiert auf einer Studie, die man auf der International Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas vorstellte.

