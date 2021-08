Hyundai Elantra N – Nur für USA

Der Hyundai Elantra N wurde in Deutschland entwickelt, ist aber nur für die USA bestimmt. Die Elantra-Baureihe feiert global große Erfolge. In Europa bietet sie Hyundai aber seit 15 Jahren nicht mehr an. Mit dem Elantra N hat man nun in Nordamerika eine faszinierende Sportlimousine vorgestellt.

Die scharfe Linienführung wird bei der N-Variante noch unterstrichen. Durch Spoiler- und Flügelwerk sowie 19-Zoll-Vierspeichenrädern auf 245er-Michelin-Sportreifen. Der 2,0-Liter-Motor leistet 206 kW/280 PS. Per Overboost kann man weitere 10 PS abrufen. Das maximale Drehmoment liegt bei 392 Newtonmetern. Die Kraftübertragung erfolgt wahlweise über eine Sechsgang-Handschaltung mit abschaltbarer Drehzahlanpassung. Oder per Achtgang-Doppelkupplungs-Automatik. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert zirka 5,5 Sekunden. Abgeregelte Spitze bei 250 km/h.

Fahrwerk, Lenkung und Bremsen sind sehr sportlich abgestimmt. Hinter der Rücksitzbank befindet sich eine Kreuzverstrebung zur Stabilisierung der Karosserie. Die elektrische Parkbremse der gehobenen Elantra-Varianten weicht beim N wieder einer manuell betätigten Handbremse.

In Deutschland hat man weitgehend die konsequente Auslegung des Hyundai Elantra N vorgenommen. Und Hyundai hat das Fahrzeug auf dem Nürburgring ausgiebig getestet. Schade, dass der Hyundai Elantra N nur in den USA zu bekommen ist. Zumal das Fahrzeug zu einem Kampfpreis von umgerechnet rund 25.000 Euro angeboten werden soll. Immerhin gibt es bei uns eine Alternative. Den kompakteren, ebenso sportlich ausgelegten Hyundai i30 N.

