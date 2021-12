Hyundai Elec City Fuel Cell – Erster Wasserstoff Stadtbus

Hyundai übergab den ersten Elec City Fuel Cell Bus an die Wiener Linien. Und zwar im Rahmen der Inbetriebnahme der ersten Wasserstofftankstelle der Wiener Stadtwerke in der Leopoldau. Hyundai verfolgt damit den Weg, Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge als alternativen Antrieb auch für schwere Nutzfahrzeuge zu etablieren.

Erster Wasserstoff Elektrobus im ÖV in Österreich

Es ist die erstmalige Inbetriebnahme eines Wasserstoff-Elektrofahrzeuges für den öffentlichen Verkehr in Österreich. Gleichzeitig ist es auch die erste Auslieferung eines Wasserstoff Elektrobusses der Marke Hyundai an einen städtischen Busbetreiber für den dauerhaften Personenverkehr in Europa.

Zwei 90-kW-Brennstoffzellen produzieren durch die chemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff den Strom für den 180 kW starken Elektroantrieb. Der Wasserstoff ist in fünf Tanks mit einem Gesamtinhalt von ca. 34 kg bei 700 bar gespeichert. Unterstützt wird das System durch Lithium-Ionen-Pufferbatterien. Es ermöglicht so eine rein elektrische Reichweite von bis zu 600 Kilometern mit einer Tankfüllung H 2 . Das Niederflurfahrzeug ist für bis zu 60 Passagiere ausgelegt.

„Hy Bus Implementation“

Der Hyundai Elec City Fuel Cell, erster Wasserstoff Stadtbus in Österreich ist Teil des Förderprojektes „Hy Bus Implementation“. Es wird vom österreichischen Klima- und Energiefonds mit 1,8 Mio. Euro unterstützt. Und von der Green Energy Center Europe Codex Partnerschaft entwickelt. Den Auftakt dieses Projektes bildete Wien. Weitere Städte folgen, darunter die zweitgrößte Stadt Österreichs, Graz.

Roland Punzengruber, GF Hyundai Import GmbH: „Exakt 30 Jahren nach Start der Vertriebsaktivitäten von Hyundai PKW in Österreich, freut es mich, dass Hyundai als Pionier bei alternativen Antrieben seiner Gamechanger Rolle erneut gerecht wird. Und mit dem Hyundai Elec City erstmalig einen Wasserstoff-Elektrobus nach Österreich bringt. Damit schreiben wir auch österreichische Geschichte im öffentlichen Verkehr. Für eine nachhaltige und klimaneutrale Zukunft.“

Günter Steinbauer, GF für den technisch-betrieblichen Bereich und Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Linien: „Gemeinsam mit Hyundai starten wir jetzt den ersten Langzeittest mit einem H2-Bus im gesamten Netz der Wiener Linien. Die Anforderungen an das Fahrzeug sind enorm. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass es uns nicht enttäuscht. Die Umstellung auf emissionslose Busse im öffentlichen Verkehr ist eine wahre Herkulesaufgabe. Sie nur gemeinsam mit den Herstellern zu bewältigen.“

