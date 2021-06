Hyundai – Elektroplattform bietet viele Vorteile

Die Elektroplattform Electric Global Modular Plattform E-GMP von Hyundai bietet viele Vorteile. Sie ist die Grundlage für den Ioniq 5 und weitere geplante Modelle. Der Ioniq 5 ist das erste als reines Elektroauto konzipierte Fahrzeug der Koreaner. Mit der Elektroplattform lassen sich batterieelektrische Fahrzeuge der Submarke flexibler für unterschiedliche Kundenansprüche gestalten und konstruieren. Zudem profitieren die Kunden von einer verbesserten Reichweite. Und dank 800-Volt-Technologie von einer sehr schnellen Ladeleistung.

Einen der größten Vorteile bietet die Elektroplattform E-GMP von Hyundai mit der Schnellladefähigkeit. An einer 350-Kilowatt-Ladestation kann man die Batterie in 8 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden. Im Vergleich würde ein Fahrzeug mit der 400-Volt-Technik für denselben Ladevorgang etwa doppelt so lange brauchen. Das Nachladen für 100 Kilometer Reichweite nach WLTP ist bereits nach fünf Minuten abgeschlossen. Das System erlaubt das Laden an 800-Volt- und 400-Volt-Ladestationen. Ohne dass zusätzliche Komponenten oder Adapter erforderlich sind. Dieses Multi-Ladesystem ist eine von Hyundai entwickelte und patentierte Technologie.

Weitere Vorteile der Elektroplattform von Hyundai

Dank einer Boost-Konvertierung können der hintere Elektromotor und der Wechselrichter eine 400-Volt-Ladung intern in 800 Volt umwandeln. Bevor der Strom die Akkus erreicht. Das System bietet den Kunden die Vorteile der 800-Volt-Schnellladung. Aber unabhängig von der tatsächlichen Spannung des Ladegeräts. Außerdem gibt es die Möglichkeit bidirektionalen Ladens. Die Hochvoltbatterie funktioniert dann sozusagen als Powerbank. Damit kann der Hyundai Ioniq 5 zum Beispiel auch Pannenhilfe leisten und andere Elektrofahrzeuge aufladen.

Kern der Plattformarchitektur ist ein großes, flach im Fahrzeugboden untergebrachtes Akkupaket. Es ermöglicht beim Ioniq 5 Reichweiten von bis zu 485 Kilometern nach WLTP. Es liegt zwischen den weit auseinander liegenden Achsen und tief in der Mitte der Plattform. Die neuartige integrierte Antriebsachse dient gleichzeitig als Antriebswelle und Radlager. Sie überträgt die Kraft des Elektromotors direkt an die Räder. Den Ioniq bietet Hyundai sowohl mit Heck- als auch mit Allradantrieb an.

Laut Hyundai definiert die E-GMP die Proportionen elektrisch angetriebener Fahrzeuge neu. Das flache Akkupaket sorgt für einen durchgängig ebenen Boden im Innenraum. Bedeutet für die Fahrzeuginsassen mehr Beinfreiheit. Somit mehr Komfort auf langen Strecken und zugleich mehr Bewegungsfreiheit. Vorder- und Rücksitze sind genauso wie die verschiebbare Mittelkonsole flexibel einstellbar. Standardmäßig ist die Plattform auf Heckantrieb ausgelegt. Sie kann durch einen zusätzlichen Motor auch auf Allradantrieb aufgerüstet werden. Die Platzverhältnisse im Innenraum sind unabhängig von der Antriebsvariante.

In den nächsten fünf Jahren plant Hyundai elf reine Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Beschlossen sind Nach dem Ioniq 5 folgen die Modelle Ioniq 6 und Ioniq 7. Viele Vorteile also mit der Elektroplattform E-GMP von Hyundai.

