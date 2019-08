Hyundai entwickelt E-Rennwagen

Hyundai Motorsport entwickelt seinen ersten rein elektrisch angetriebenen Rennwagen. Damit beginnt eine neue Ära für HMSG in Alzenau. Seine Premiere feiert der E-Rennwagen am Dienstag, 10. September auf der IAA in Frankfurt.

Mit dem Schritt in Richtung Elektrifizierung will Hyundai Motorsport neue technische Felder erschließen. Seit der Gründung 2012 hat sich das Unternehmen im Rallyesport und auf der Rundstrecke etabliert. In der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) führt das Team in seiner sechsten Saison aktuell die hart umkämpfte Markenwertung an. Auch die 2015 gegründete Kundensport-Abteilung hat bereits zahlreiche Erfolge eingefahren.

Erste Eindrücke des neuen E-Rennautos gibt es in Videos auf den Social-Media-Kanälen von Hyundai Motorsport zu sehen. Sie geben bereits Einblicke darauf, was in rund einem Monat auf der IAA der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Entsprechend dem Trend zur Hybridtechnologie und Elektrifizierung hat der Motorsport in den letzten Jahren mit der Einführung neuen Rennserien und Reglements auch Neuland betreten. Dieses neue Kapitel verspricht, die technische und ökologische Kompetenz sowie die unerschütterliche Leidenschaft von Hyundai für den Motorsport zu demonstrieren.

Teamdirektor Andrea Adamo: „Für Hyundai Motorsport beginnt eine neue Ära. Seit vielen Monaten arbeitet unser Team in Alzenau hart an dem elektrisch angetriebenen Fahrzeug. Bald können wir die Früchte dieser Arbeit präsentieren. Das neue Kapitel ist eine logische Erweiterung unserer bisherigen Motorsport-Aktivitäten. Es greift die aktuellen Entwicklungen und Innovationen der Autoindustrie auf.“

