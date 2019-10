Hyundai entwickelt zentralen Seitenairbag

Hyundai Motor Group hat einen neuartigen Seitenairbag entwickelt.

Bei einem seitlichen Aufprall schiebt sich der Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer. So werden beide Insassen vor Kopfverletzungen geschützt. In Zukunft wird die Technologie in die Serienautos eingebaut. Der neue Seitenairbag ist im Fahrersitz untergebracht. Er löst aus, sobald die Sensoren die entsprechenden Kräfte bei einem seitlichen Aufprall erkennen. Auch ohne Beifahrer schützt der Airbag den Fahrer vor einer Kollision auf der rechten Seite.

Hyundai erwartet das die Anzahl an Kopfverletzungen um 80 Prozent abnimmt. Um Gewicht und Größe des Airbags zu verringern, verbauen die Südkoreaner interne Komponenten namens Tether.

Hyundai erzielt regelmäßig Spitzenbewertungen bei Crashtests in Europa und den USA. Die Modelle i30, Kona, Tucson, Santa Fe und Nero konnten in den vergangenen vier Jahren fünf Sterne erzielen.

