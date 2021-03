Hyundai – Erste Kona N-Impressionen

Hyundai liefert mit Teaser-Fotos erste Kona N-Impressionen. Erstmals ungetarnt, das neueste Mitglied der Performance-starken N-Reihe – für „N-thusiasten“.

Die breite und niedrige Bauweise unterstreicht die sportliche Erscheinung des SUV. Das Ergebnis einer erstmaligen engen Zusammenarbeit der Hyundai N-Division und des Hyundai Design Centers bei der Entwicklung einer SUV-Karosserie. Der Kona N kombiniert das moderne Design des neuen Kona mit der ambitionierten, dynamischen Formensprache der N-Modelle.

Die Frontansicht prägen große, sportliche Lufteinlässe. Die neue Lichtsignatur verleiht dem neuesten High-Performance-Modell einen aggressiven und kraftvollen Auftritt. Der untere Bereich des zweigeteilten Kühlergrills definiert den Charakter des Stoßfängers. Seine Form ist einem Flugzeugrumpf nachempfunden und in die Breite gezogen. Das betont seine aerodynamische Effizienz und Dynamik. Ein N-Logo im oberen Kühlergrill-Abschnitt vervollständigt die offensive Frontoptik.

Erste Hyundai Kona N-Impressionen am Heck

Ein großer, zweigeteilter Dachspoiler sorgt für mehr Abtrieb und peppt die Heckansicht entsprechend auf. Wie bei den N-Modellen üblich, ist darin die dritte, dreieckige Bremsleuchte integriert. Die groß dimensionierte, zweiflutige Auspuffanlage bringt die Performance-Gene des Modells effektiv zum Ausdruck. Ein dominanter Diffuser optimiert den Luftstrom. Das sportliche Erscheinungsbild unterstreichen noch die Radläufe in Wagenfarbe. Sie bringen den Kona N optisch näher zur Straße.

Natürlich ist er auch mit den auffallenden N-Modell-Merkmalen ausgestattet. So etwa die exklusiven Leichtmetallräder. Und die roten Akzente an den Seitenschwellern, dem hinteren Stoßfänger und an der Frontlippe. Der neue Kona N ist das jüngste Mitglied der Hyundai N-Familie. Der leistungsstarken, vom Motorsport inspirierten Produktlinie von Hyundai.

