Hyundai – Erster H2-Stadtbus in Österreich

Mit dem Elec City Fuel Cell geht der erste H2-Stadtbus von Hyundai in Österreich in Betrieb. Bei den Wiener Linien. Ab Ende November. Damit will Generalimporteur Hyundai Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge als alternativen Antrieb für schwere Nutzfahrzeuge etablieren.

Damit ist der Elec City erster jemals in Österreich zugelassener H 2 -Stadtbus ein Gemeinschaftsprojekt der Wiener Linien und Hyundai. Der Zeitpunkt der Übernahme des Fuel Cell Stadtbus fällt zeitgleich mit der Fertigstellung der ersten eigenen Wasserstofftankstelle der Wiener Stadtwerke. Sie entsteht in der Lobau. Außerdem startet die neu gegründete Wiener Wasserstoff GmbH noch heuer mit den Vorarbeiten zur Errichtung der Elektrolyseanlage am Campus Wiener Netze in Simmering. Der erste Wasserstoff-Elektro-Bus in Österreich ist Teil des HyBus-Implementierungsprogramms, das der österreichische Klima- und Energiefonds unterstützt.

