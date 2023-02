Hyundai-Fahrtrainings: Nürburgring oder Schnee

Auch heuer gibt es wieder Hyundai-Fahrtrainings, Nürburgring oder Driving Experience im Schnee, lautet die Devise. So geht es neben anderen europäischen Rennstrecken auch auf den Nürburgring und die legendäre Nordschleife. Immer unter Anleitung von Instruktoren und mit den Modellen i20 N, i30 N und Ioniq 5.

Darüber hinaus gibt es ein Level-3-Training auf dem Grand-Prix-Kurs. Damit sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene die Fahrdynamik der Hyundai-Modelle erleben können, sind unterschiedliche Schwierigkeitsstufen im Angebot. Teilweise bauen die Track Experiences aufeinander auf. Bei allen Trainings sitzen die Teilnehmer jeweils zu zweit im Auto und wechseln sich ab.

Die Preise bewegen sich inklusive Übernachtung und Verpflegung. Die reine Fahrzeit beträgt bis zu rund sechseinhalb Stunden. Als Extra sind auf der Nordschleife auch Taxifahrten buchbar, bei denen die Teilnehmer als Beifahrer mit einem erfahrenen Instruktor auf die Piste gehen. Im Hyundai i30 N kostet das 99 Euro. Hat man eine Track Experience gebucht, besteht auch die Möglichkeit im aktuellen Touren-Rennwagen Hyundai N TCR mitzufahren. Das kostet auf der Nordschleife 399 Euro und auf der Grand-Prix-Strecke die Hälfte.

Noch bis Mitte April bietet die Hyundai Driving Experience zudem für knapp 1.200 Euro ein Wintertraining in Sölden an. Man fährt in Zweierteams im Ioniq 5 sowie den den Plug-in-Hybridvarianten von Tucson und Santa Fe. (aum)

Weitere Infos unter https://eu.drivingexperience.hyundai.com/de

