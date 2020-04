Hyundai feiert „Tag der Erde“

Die Hyundai Motor Company feierte am 22. April den „Tag der Erde“ mit der Veröffentlichung eines neuen Films im Rahmen ihrer globalen Wasserstoffkampagne. Unterstützt wird diese globale Kampagne von der bekannten K-Pop-Gruppe BTS.

Naturschauspiele

Der neue Kampagnenfilm zeigt spektakuläre Naturschauspiele, die jeweils ein wunderschönes Element unserer großartigen Natur hervorheben. Der Nexo, Hyundais Flaggschiff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV) erscheint gegen Ende des Films und repräsentiert die Vision des Unternehmens betreffend Wasserstoff, als positive Energie für ein bessere Zukunft. Der Film bekräftigt das anhaltendes Engagement für Nachhaltigkeit. Es soll daran erinnern, unseren Planeten sauber zu halten und die bemerkenswerten Geschenke von Mutter Natur nicht als selbstverständlich zu betrachten. Die 60- und 120-Sekunden-Version des Films ist auf dem offiziellen weltweiten YouTube-Kanal des Unternehmens (@HyundaiWorldwide) zu sehen. Der Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=XZR1D6p7bOg

„Wir hoffen, dass dieser Film unsere Kunden und Fans auf der ganzen Welt dazu inspirieren wird, sich am „Tag der Erde“ und darüber hinaus um unseren Planeten zu kümmern“, sagte Wonhong Cho, Executive Vice President und Chief Marketing Officer von Hyundai Motor. „Wir werden unsere globale Wasserstoffkampagne mit „BTS“ weiterhin als Plattform nutzen, um das Bewusstsein für die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu schärfen und Wasserstoff für eine nachhaltigere Zukunft zu fördern.“

Wasserstoffkampagne

„BTS“ begleitet als globaler Markenbotschafter für die Hyundai Motor Company unter dem Motto #BecauseofYou die nachhaltige Mobilität und unterstützt Hyundai dabei, ihre nachhaltigen Botschaften zu kommunizieren. Anfang dieses Jahres trat die weltbekannte Gruppe in einem Clip auf, in dem Hyundai die Vision einer sauberen Mobilität präsentierte. Der Clip wurde unter anderem auf auf einer digitalen Werbetafel am Times Square in New York City gezeigt. Die sieben Mitglieder der Gruppe fuhren auch im Zuge der 62. Grammy Awards mit dem emissionsfreien Nexo von Hyundai vor.

Ein weiterer Part der globalen Wasserstoffkampagne ist die #DarkSelfieChallenge, die am 13. April gestartet ist. Diese Kampagne ist eine einfache Möglichkeit für Menschen, am Tag der Erde aktiv teilzunehmen, während sie selbst zu Hause bleiben. Zum Beispiel indem sie das Licht ausschalten und nur mit einer Taschenlampe ein Selfie im Dunkeln machen. Die Teilnehmer werden aufgefordert, ihre Fotos bis zum 4. Mai in den sozialen Medien mit den Hashtags #DarkSelfieChallenge und #EarthDay zu teilen. Die Mitglieder der Gruppe BTS nehmen ebenfalls an der Challenge teil, um auch so Ihr Engagement für die Umwelt zu unterstreichen.

Der „Tag der Erde“ wird jedes Jahr am 22. April begangen. Weltweit finden verschiedene Veranstaltungen zur Unterstützung der Umwelt statt. Darunter das Dimmen der Lichter in Großstädten. Im Jahr 2019 arbeitete die Hyundai Motor Company mit dem Seoul Metropolitan Government zusammen und erzeugte, während die Beleuchtung der Stadt gedimmt wurde, mit fünf NEXO-Fahrzeugen Strom, um die Fassade der Seoul Metropolitan Library zu beleuchten.

