Hyundai – Geschäftsbereich für Brennstoffzellen

Hyundai gründet unter dem Namen HTWO einen eigenen Geschäftsbereich für Brennstoffzellen. Für die Weiterentwicklung und Vermarktung seines Brennstoffzellensystems.

Hyundai will in diesem Geschäftsbereich sein Brennstoffzellen-System auch für Anwendung in Flugtaxis, Schiffen und Zügen weiterentwickeln. Zudem will man die Kosten der Technik reduzieren, die Leistung erhöhen und die Lebensdauer verlängern.

Hyundai brachte 2013 mit dem ix35 Fuel Cell das erste in Serie gebaute Brennstoffzellen-Elektroauto. Nachfolger ist der Nexo. Zudem läuft in der Schweiz ein Feldversuch mit dem Wasserstoff betriebenen Schwerlast-Lkw X-Cient Fuel Cell. Der koreanische Autohersteller ist Mitglied des Hydrogen Council. Eins weltweiten Zusammenschlusses von Energie-, Transport- und Industrieunternehmen, die Wasserstoff als Energieträger etablieren wollen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp