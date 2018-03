Hyundai GO! – Die Sondermodelle zur WM- jetzt bis zu 5.450 Euro Preisvorteil

Hyundai GO! – Die Sondermodelle zur WM- bis zu 5.450 Euro Preisvorteil. Im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, bei der Hyundai weltweit der offizielle Automobilsponsor ist, werden attraktive Hyundai GO! Sondermodelle aufgelegt.

Wie gewohnt zeichnen sich die Hyundai Sondermodelle durch zusätzliche Ausstattung zum attraktiven Preis aus. Alle Sondermodelle wurden im europäischen Design-Center von Hyundai in Rüsselsheim, Deutschland entwickelt und werden in europäischen Produktionsstätten gefertigt. Neben modernem Design, qualitativ hochwertigem Interieur und Fahrkomfort bieten die GO! Sondermodelle auch die bekannte Hyundai 5 Jahres Garantie ohne Kilometerbegrenzung.

Folgende Modelle stehen in Österreich als GO! Sondermodelle zur Verfügung:

Hyundai i10 GO! und i10 GO! Plus

Hyundai i20 GO! und i20 GO! Plus

Hyundai i30 GO! und i30 Kombi GO!

Hyundai ix20 GO!

Hyundai i20 Active GO!

Hyundai Tucson GO!

Modellabhängig kann ein Preisvorteil von 2.050 Euro (i10 GO!) bis zu 5.450 Euro (Tucson GO!) erzielt werden. Alle Sondermodelle (außer ix20) sind auch in der speziellen Außenfarbe „Champion Blue“ erhältlich.