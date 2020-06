Hyundai i10 N-Line

Der i10 N-Line ist das erste Sportmodell der Koreaner im Kleinstwagen-Segment. Im Juli steht der 100 PS starke i10 dann mit sportlichen Details, einem Auspuff mit zwei verchromten Endrohren, Metall-Pedalerie und rot umrandeten Luftauslassdüsen beim Händler.

Es wird bunt

Fünf Außenfarben stehen zur Verfügung, die optional mit einem zweifarbigen Dach kombiniert werden können. Farblich stehen beim i10 N-Line vier Metallic-Lackierungen in Phantom Black, Sleek Silver, Slate Blue oder Dragon Red für jeweils € 560 Aufpreis und eine Uni-Farbe in Polar White ohne Aufpreis zur Auswahl. Auf Wunsch kann eine in Schwarz oder Rot abgesetzte Dachlackierung für € 450 bestellt werden, wobei die rote Dachlackierung ausschließlich mit der Lackierung in Phantom Black kombiniert werden kann. Zu den Smartsense-Assistenzsystemen zählen ein aktiver Spurhalte-, ein Aufmerksamkeits- und Fernlichtassistent, sowie ein Anfahralarm, ein autonomer Notbremsassistent und Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung. Ebenfalls serienmäßig an Bord ist das automatische Notrufsystem E-Call, das sich aktiviert, wenn bei einem Unfall die Airbags ausgelöst werden.

Vollgepackt

Basierend auf der Trend-Ausstattung des Hyundai i10 zählen zudem Außenspiegel mit integrierten Blinkern, die elektrisch verstell- und beheizbar sind, beheizte Vordersitze, beheiztes Lenkrad, hintere Scheibenbremsen, Einparkhilfe und ein Acht-Zoll-Farb-Touchscreen inklusive Android Auto und Apple Carplay zur Serienausstattung. Ein Navigations-Paket mit Acht-Zoll-Farb-Touchscreen inklusive Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung und dem Telematiksystem Bluelink kann optional für € 1.250 gewählt werden. Erweitert wird die i10 N-Line mit einer serienmäßigen Klimaautomatik, abgedunkelten Scheiben ab der B-Säule, Projektions- und Nebelscheinwerfern, LED-Tagfahrlicht und -Rückleuchten, höhenverstellbarem Kofferraumboden, einer Armlehne für den Fahrersitz, sowie einer Smartphone-Ablage mit induktiver Ladefunktion nach dem Qi-Standard.

Preise für Österreich sind noch nicht bekannt, in Deutschland ist er ab 18.790€ erhältlich.

