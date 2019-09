Hyundai i10 – Neue Benchmark

Wenn Hyundai seinen neuen Kleinsten bei der IAA präsentiert, setzt er eine neue Benchmark im Segment. Der neue i10 wurde wie sein Vorgänger im europäischen Entwicklungszentrum entworfen. Und er wird auch in Europa gebaut.

Außen & Innen

Der Kleinstwagen kommt mit einem vollkommen neuen Design. Mit abgesenkter Dachlinie und der breiterer Karosserie wirkt der i10 jetzt auch mit seiner neu gestalteten Front deutlich selbstbewusster. Das neue Design verringert den Luftwiderstandsbeiwert von 0,32 auf 0,31. Im komplett überarbeiteten Innenraum spendierte man dem i10 unter anderem Lüftungsdüsen, die bis in den Türrahmen reichen. Und eine große Dekorplatte in einem dreidimensionalen Wabenmuster, das sich in den Türverkleidungen fortsetzt. Verleiht dem Interieur einen hochwertigen Charakter. Vom um 4 Zentimeter verlängerten Radstand profitieren vor allem die Passagiere im Fond. Die Karosserie wuchs dabei um nur zwei Zentimeter, bleibt also weiter der perfekte City-Flitzer.

Der Kofferraum fasst 252 Liter, er ist einer der größten im Segment. Das Volumen lässt sich durch die einhändig umklappbaren Rücksitze weiter vergrößern. Und mittels der um knapp drei Zentimeter abgesenkten Ladekante leichter befüllen.

Connectivity & Sicherheit

Zu den Konnektivitätslösungen gehören unter anderem: 8-Zoll-Touchscreen, Apple CarPlay und Android Auto. Mit dem optionalen Navigationspaket ist das Telematiksystem Bluelink an Bord. Damit lassen sich zum Beispiel Ziele über das Smartphone in das Navigationssystem speisen. Oder Parkplätze und Tankstellen einschließlich der aktuellen Preise suchen.

Außerdem hat der i10 das Smart-Sense-Sicherheitspaket. In dem sind unter anderem ein Frontkollisionswarner, Fernlicht-Assistent, Spurhalteassistent, und ein Aufmerksamkeitswarner enthalten. Und eine intelligente Verkehrszeichenerkennung.

Motoren

Zum Start bietet Hyundai für den i10 zwei Motorisierungen an. Der 1,0-Liter-Dreizylinder leistet 49 kW/67 PS und erreicht 96 Nm Drehmoment. Der 1,2-Liter-Vierzylinder kommt auf 64 kW/84 PS) und ein Drehmoment von 118 Nm. Die Antriebe sind mit einem Fünfgang-Schalter gekoppelt. Die Motor-Getriebe-Kombinationen erfüllen die erweiterte Abgasnorm Euro 6d-Temp-Evap-ISC. Alle i10-Versionen besitzen eine Start-Stopp-Funktion.

