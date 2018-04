Hyundai i20: Facelift mit neuem Look und Assistenzsystemen

Die Modelle der i20 Familie (i20 Fünftürer und i20 Active) bekommen eine Modellpflege und starten mit neuem Design, Sicherheitssystemen, bessere Connectivity, effizienten Motoren und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Neuer Kühlergrill, neue Rückleuchten und Felgen

Neben einer neu gestalteten Frontpartie erhält der i20 den aktuellen, markentypischen Cascading-Kühlergrill, der bereits von anderen Modellen bekannt ist. Das Heck des i20 Fünftürers sowie des i20 Active wurde mit neu gestalteten Heckleuchten versehen, die dem i20 Facelift einen dynamischen Auftritt verleihen. Die ebenfalls neu gestaltete Heckklappe hat die Kennzeichenhalterung integriert und die optionalen 15 bzw. 16 Zoll Leichtmetallfelgen verleihen dem i20 zusätzlich einen sportlichen Look.

Nun gibts wie in anderen Modellen schon: Apple Car Play und Android Auto

Die i20 Familie erhält nun neue Konnektivitätslösungen, die auf guten Bedienungskomfort und schnelle Smartphone-Anbindung ausgelegt sind. Kunden können zwischen vier verschiedenen Audiosystemen für ihren i20 wählen. Als Ergänzung zu dem bekannten Audiosystem mit 3.8-Zoll-Display, bietet Hyundai ein 5-Zoll-Monochrom-Display an. Das neue 7-Zoll-Display bietet zudem die Einbindung des Smartphones via Apple CarPlayTM und Android AutoTM. So kann beispielsweise die am Smartphone installierte Navigationsapp über die Audioanlage genutzt werden.

Zwei Motoren, vier Leistungsstufen – kein Diesel

Der i20 wird mit dem 1.0 Liter Turbo-Dreizylinder erhältlich sein, der wahlweise mit 100 PS und 5-Gang-Schaltgetriebe oder 120 PS und dem 6-Gang-Schaltgetriebe zur Verfügung steht.

Optional gibt es für beide das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT). Zusätzlich wird ein 1.2 Liter Benzin-Motor mit 5-Gang-Schaltgetriebe im Angebot sein, der ebenfalls in zwei Leistungsstufen erhältlich sein wird: 75 PS oder 84 PS. Diesel ist keiner im Angebot.

Alle Motor- und Getriebevarianten des Hyundai i20 sind ab dem Facelift mit serienmäßiger Start-/Stopp-Automatik ausgestattet.

Mehr Fahrassitenten

Mit dem Facelift wird der Hyundai i20 nun mit mehr Sicherheitssystemen ausgestattet. i20 Fahrer können sich nun auf einen Spurhalteassistenten, einen autonomen Notbremsassistenten, eine Müdigkeitserkennung sowie einen Fernlichtassistenten verlassen.

Das Hyundai i20 Facelift wird ab Sommer 2018 in Österreich erhältlich sein.