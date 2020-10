Hyundai i20 N: 204 PS für den Kleinen

204 PS für den Kleinen spendiert man dem Hyundai i20 N. Die Hochleistungsversion mobilisiert 150 kW/204 PS und 275 Newtonmeter aus einem 1,6-Liter-Turbo. Gekoppelt mit einem Sechsgang-Schalter.Der Hyundai i20 N ist in 6,7 Sekunden auf Hundert und schafft 230 km/h.

Hyundai i20 N – Fahrwerk & Optik

Das Fahrwerk des 204 PS starken Hyundai i20 N liegt einen Zentimeter tiefer als bei den normalen i20-ern. Es wurde an zwölf Punkten optimiert. Dazu gehören eine neu gestaltete Unterbodenverkleidung und ein zusätzlicher Haltepunkt für die Aufhängung. Der i20 N verfügt über einen Lufteinlass in der Frontschürze und exklusive Seitenschweller. Das Kühlergrill-Muster erinnert an eine Ziel-Flagge. Mit roten Akzenten unterstreicht der Frontspoiler die sportliche Optik. Ein Dachspoiler erhöht die Fahrstabilität. Außerdem: ein Heckstoßfänger mit Diffusor-Optik und eine dreieckige Nebelschlussleuchte. 18-Zoll-Alus komplettieren den Sportler.

Hyundai i20 N – Interieur

N-spezifische Extras auch im Innenraum. Spezielle Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, N-Lenkrad, N-Schaltknauf und Alu-Pedalerie. Dazu kommen „Performance Blue“ Farb-Akzente im sonst schwarzen Interieur. Im digitalen Cockpit unter anderem: LED-Grenzbereich-Darstellung des Drehzahlmessers und die LED-Schaltanzeige.

„N Grin Control“, die Auswahl Fahrmodi bietet fünf verschiedene Programme. Die zuschaltbare Zwischengasfunktion passt das Drehzahlniveau des Motors an die Geschwindigkeit der Getriebewelle an. Außerdem: die serienmäßige Launch Control. Sie verhindert bei voller Beschleunigung aus dem Stand Schlupf, sowie durchdrehende Räder. Geplant ist die Markteinführung des Hyundai i20 N im Frühjahr.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp