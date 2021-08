Hyundai i20 N Performance – Artgerechte Haltung

Artgerechte Haltung ist für den Hyundai i20 N Performance kurviges Landstraßengeläuf. Da fühlt sich der 4,08 Meter kurze sportive Flitzer am wohlsten. Hat doch Hyundai den i20 zum Sportler hochgerüstet und ihm das traditionelle „N“ in den Namenszug gesetzt. Bei dem ist alles dran und alles drin. Etwa 204 überaus sportliche PS. Die sind schick verpackt und mit feinen Zutaten scharf gewürzt. Denn sie stammen in sehr direkter Linie von den Wettbewerbs-Kandidaten aus dem Rallyesport ab. Der i20 N ist das schärfste Eisen in der i20-Reihe. Als „N“, oder gar als „N Performance“ verspricht er viel Fahrfreude. Und er fährt sich einen Vorsprung durch eine Menge Technik heraus.

Die Metallic-Lackierung in Silber, modifizierte Front- und Heckschürze sowie Seitenschweller samt markantem Dachspoiler. All das lässt keine Zweifel aufkommen, mit welchem Anspruch der kleine Korea-Kracher antritt. 18-Zöller aus Leichtmetall, rote Zierlinien an der unteren Karosseriekante und Voll-LED-Scheinwerfer vollenden die Optik stilsicher.

Innen finden sich ein knappes Lederlenkrad und ausgeformte Sportsitze. Alles beheizbar. Die Sitze passen perfekt. Tacho und Drehzahlmesser stellt das 10,25 Zentimeter Display hinterm Volant dar. Zusätzlich gibt es Anzeigen für Drehmoment und Turbo-Druck.

Kraft, Launch Control & Sound-Spiele

Per Startknopf wird der Motor wach. Spätestens nach dem Einkuppeln auch der Fahrer. In 6,2 Sekunden sprintet die Rennsemmel von 0 auf 100 km/h. 150 kW/204 PS helfen ihm auf die Sprünge. Die Gänge lassen sich leicht und präzise mit kurzen Wegen wechseln. Beim Runterschalten sorgt eine Zwischengasfunktion für Drehzahlanpassung. 275 Newtonmeter Drehmomentspitze. Der Antritt ist aus nahezu jeder Fahrsituation spontan und nachhaltig. Sogar eine Launch-Control hat Hyundai dem schnellen Kleinen spendiert. Die sorgt für optimale Beschleunigung aus dem Stand.

Kontrollieren lässt sich der Power-i20 mühelos. Er hält den Kurs. Und bleibt lange neutral, die elektronischen Stabilitätskontrolle übernimmt sobald der Grenzbereich ausgeschöpft ist. Das Abschalten des Programms ist möglich. Im N-Modus, den sportlichsten der vier Fahrprogramme, gibt es außerdem was für die Ohren. Eine Klappensteuerung im Auspuffstrang gibt dem Hyundai eine sonore Stimme. Ein Soundgenerator suggeriert dem Lenkraddreher akustische Präsenz. Die Federung ist im Sportmodus straffer. Genauso wie die Verbindung zwischen Gaspedal und Einspritzanlage. Traktionsgewinn verspricht die mechanische Differenzialsperre. Das Leergewicht von 1.190 Kilogramm entspricht dem des i20 aus dem Rallyesport. Das sorgt für Agilität.

Zahm geht auch

Zahm gibt er sich im Komfort-Fahrmodus. Die Dämpfer gnädig, der Sound citytauglich und auch die Lenkung entspannt sich. So, als würde ein 100-Meter-Sprinter nach der Ziellinie fröhlich pfeifend im moderaten Spaziergängertempo weitergehen. In der Stadt begeistert er mit Wendigkeit, die Karosserie ist übersichtlich. Trotzdem nimmt man die Dienste der Parksensoren und der Rückfahrkamera gerne in Anspruch. Der Verbrauch ist in Ordnung. Wer will, kann den Kraftzwerg mit weniger als fünf Liter Benzin auf 100 Kilometer fahren. Die artgerechte Haltung des Hyundai i20 N Performance verlangt dann mit 7,1 Litern aber mehr flüssiges Kraftfutter. Der Hyundai i20 N ist nicht nur für junge Wilde ein Vehikel mit Spaßgarantie.

Technische Daten Hyundai i20 N Performance 1,6 T-GDI

Länge x Breite x Höhe (m): 4,08 x 1,78 x 1,44

Radstand (m): 2,58

Motor: 4-Zylinder-Benziner, 1598 ccm, Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 150 kW/204 PS bei 5.500 U/min

Drehmoment: 275 Nm bei 1.750 U/min (Overboost 304 Nm)

Antriebsart: Frontantrieb

Übersetzung: Manuelles Sechsganggetriebe

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,2 s

Testverbrauch: 7,1 l

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 7,0 l

Effizienzklasse: F

CO2-Emissionen: 158 g/km (Euro 6d)

Leergewicht/Zuladung: min. 1.190 kg/max. 440 kg

Anhängelast: 1.110 kg

Kofferraumvolumen: 352–1165 Liter

Tankinhalt: 40 Liter

Wendekreis: 10,54 m

Bereifung: 215/40 R 18

Wartungsintervall: 30.000 km

Garantie: 5 Jahre, keine Kilometerbegrenzung

Preis: ab 29.990 Euro

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp