Hyundai i20 – Sportlich als N Line

Hyundai bietet den i20 auch – sportlich – als N Line an. Mit Voll-LED-Scheinwerfern und einer grauen Zierleiste auf dem Stoßfänger. Einem schwarzen Kaskadengrill, dessen Muster an eine karierte Rennflagge erinnert. Und ein darauf angebrachtes „N Line“- Logo. Das alles lässt den Hyundai i20 N Line sportlich wirken. Am Heck ist der Kleine mit LED-Rückleuchten, einem Diffusor und verchromten Endrohren der Auspuffanlage ausgestattet. Exklusive 17-Zoll-Leichtmetallräder, schwarze A-, B- und C-Säulen und Außenspiegel-Abdeckungen komplettieren den N Line-Look.

Innen setzt der i20 N Line auf sportliche Sitze. Verziert mit dem „N“-Logo und roten Ziernähten. Außerdem: ein Drei-Speichen-Lenkrad mit perforiertem Lederbezug. Die Pedale tragen Aluminium-Optik. Der Leder-Schalthebel mit Logo, roten Einsätzen und Nähten sowie ein schwarzer Dachhimmel sind weitere N-Line-Attribute.

Zum Serienumfang zählen unter anderem: digitales Cockpit mit 10,25 Zoll Farbdisplay, eine Rückfahrkamera und Klimaautomatik. Weiters ein aktiver Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsassistent. Erhältlich ist der Hyundai i20 N Line mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder und Mildhybridsystem. Wahlweise mit 100 oder 120 PS sowie Sechs-Gang-Schaltung oder Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Preise beginnen bei 19.990 Euro.

