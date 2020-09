Hyundai – i30 N mit Doppelkupplung

Hyundai präsentiert die neueste i30 N Generation. Dieser zeigt sich mit verschärften Design, einem neu entwickelten „nassen“ Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (N DCT) sowie neuer erweiterter Fahrerassistenz- und Sicherheitsfunktionen.

Design

Jedes neue Designelement rund um den neuen i30 N wurde mit dem Schwerpunkt auf Dynamik entwickelt. Die Rennstreckengene sind eindeutig erkennbar. Im auffälligen Kühlergrill prominent integriert findet sich die N-Signatur. Der Kühlergrill verfügt über ein akzentuiertes 3D-Muster, das den i30 noch agiler erscheinen lässt und ihm eine effiziente Motorkühlung ermöglicht. Darüber hinaus wurde das N-Logo jetzt auch in die Felgennarbe integriert. Eine frische und schlankere Scheinwerfergrafik mit LED-Technologie und neue V-förmige LED-Tagfahrlichter vervollständigen das sportliche Front-Design. Das Design der Lufteinlässe des Kühlergrills ist von der Luftfahrt inspiriert, hat an Größe zugenommen und dient vor allem dazu, den Luftstrom erheblich zu optimieren und Turbulenzen in den Radhäusern zu reduzieren.

Das Heck des N mit großem Heckspoiler und markantem dreieckigen Bremslicht ist nicht nur ein Designelement, sondern sorgt für Abtrieb und hervorragende Balance, während die Heckleuchten ebenfalls aktualisiert wurden und eine neue LED-Signatur aufweisen. Die zwei Endrohre der Sportauspuffanlage, eingebettet im unteren Stoßstangendiffusor, runden das Bild des Hochleistungssportlers i30 N ab.

Leichter und Schneller

Die Version mit 280 PS enthält eine Reihe von Upgrades, einschließlich der neuen, in Leichtbau gefertigten 19-Zoll-Leichtmetallräder im Fünf-Doppelspeichen Design. Die Gewichtsreduktion beläuft sich auf 14,4 kg, das dunkelgraue, matte Finish bildet einen gelungenen Kontrast zu den roten Bremssätteln mit integriertem N-Logo. Darüber hinaus wurden auch Hochleistungsreifen von Pirelli (P-Zero) aufgezogen, die speziell für den i30 N entwickelt wurdenErstmalig kann der neue i30 N optional mit N Performance Sitzen ausgestattet werden. Diese einzigartig gestalteten Monoform-Hochleistungssportsitze sind 2,2 kg leichter als die serienmäßigen Sportsitze. Die großzügig ausgeformten Polster bieten einen hervorragende Seitenhalt. Die Performance Sitze sind mit hochwertigem Leder und Alcantara bezogen und verfügen über ein beleuchtetes N Logo in der integrierten Kopfstütze

Das N DCT ermöglicht drei neue N Leistungsschaltfunktionen für noch mehr Fahrspaß: „N Grin Shift“, „N Power Shift“ und „N Track Sense Shift“.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp