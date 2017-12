Hyundai i30 N TCR- Startklar für Kundensport-Einsätze

Hyundai i30 N TCR- Startklar für Kundensport-Einsätze. Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des ersten Kundensportrennwagens Hyundai i30 N TCR von Hyundai Motorsport: Die ersten Privatteams konnten kürzlich ihre Chassis im Firmensitz in Alzenau entgegennehmen. Die ersten

Fahrzeuge gingen an das südkoreanische Team KMSA und den Hyundai-Entwicklungspartner BRC Racing, der nach positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr als Kundenteam weiterhin auf den neuen Rennwagen setzt.

Mit dem i30 N TCR ergänzt Hyundai das Kundensportprogramm, das mit dem Rallyefahrzeug i20 R5 begann und das sportlichdynamische Engagement der Marke weiter ausbaut.

„Die ersten Auslieferungen des i30 N TCR an Kundenteams markieren einen wichtigen Schritt in diesem Projekt“, sagt Andrea Adamo, Hyundai Motorsport Kundensportmanager. „Damit ist die arbeitsreiche Zeit von Entwicklungsfahrten abgeschlossen. Wir haben für das TCR-Reglement ein starkes Paket entwickelt und dies bei den ersten drei Events, an denen wir

teilgenommen haben, durch unsere Resultate bewiesen.“

Konzipiert wurde der neue Hyundai i30 N TCR für den Einsatz in der mit vielen Herstellern breit aufgestellten Tourenwagenkategorie TCR. Die Abkürzung TCR steht für „Touring Car Racing“. 2018 ist erstmals die FIA-Tourenwagen-Weltmeisterschaft die höchste Liga der TCR-Fahrzeuge, aber auch in vielen nationalen Meisterschaften wie bei der ADAC TCR Germany kommen sie zum Einsatz. Diese Serie mit Rennen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Tschechien mit bis zu 40 Fahrzeugen hat sich zu einer der wichtigsten Serien mit TCR-Reglement entwickelt.

Der Preis des Hyundai i30 N TCR beträgt 128.000 Euro. Für Teams, die mehrere Fahrzeuge kaufen, gibt es Sonderpreise für Ersatzteilpakete. Zudem ist für den Hyundai i30 N TCR auch ein „Endurance Kit“ für Langstreckenrennen erhältlich. Dieses umfasst ABS, Nachtscheinwerfer und ein Schnellbetankungssystem. Bei Testfahrten und Renneinsätzen werden die Teams durch die Ingenieure der Kundensportabteilung von Hyundai Motorsport unterstützt, um so die bestmögliche Leistung sicherzustellen.