Hyundai Inster – Raumwunder

Hyundai wird den kleinen Inster zu Preisen ab 19.990 Euro abzüglich der staatlichen Förderung anbieten. Das Fahrzeug aus dem A-Segment bietet eine Normreichweite von bis zu 370 Kilometern und zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität im Innenraum aus. Je nach Ausstattung lassen sich Fahrer- und Beifahrersitz vollständig umklappen. Die im Verhältnis 50:50 geteilte Rücksitzbank kann um bis zu 16 Zentimeter in der Länge verschoben werden. So bietet der rund 3,80 Meter lange Viersitzer bei voller Bestuhlung ein Ladevolumen von bis zu 351 Litern, das sich auf bis zu 1059 Liter erweitern lässt.

Für Vortrieb sorgen zwei Batteriegrößen sowie die beiden Leistungsstufen 71 kW oder 97 PS und 85 kW oder 115 PS. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Spurfolgeassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stopp-Funktion und Anfahrhinweis auf das Vorderfahrzeug sowie eine Rückfahrkamera. Smartphones lassen sich via Android Auto und Apple Carplay an das Multimediasystem koppeln. Die Ausstattung Cross mit noch robusterem Außendesign folgt etwas später.

Der Inster hat neben seiner Motorleistung auch eine wettbewerbsfähige Ladetechnik und ausreichend elektrische Reichweite mit einigen EV-Funktionen. So bietet er mit einer Akkuladung eine im A-Segment selten erreichte, elektrische Reichweite und setzt damit Maßstäbe für kompakte Elektrofahrzeuge.

Die angegebene Reichweite basiert auf der 49-kWh-Batterie in Kombination mit den 15-ZollLeichtmetallrädern und macht ihn zu einer guten Wahl für alle, die in der Stadt und am Stadtrand mobil sein wollen. Bei Anschluss an eine DC-Schnellladestation mit ≥120 kW kann er dank seiner maximalen Ladeleistung von 85,3 kW die 49-kWh-Batterie in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Geladen wird mit einem 11-kW-Onboard-Charger.

Nicht zu vergessen das optionale Vehicle-to-Load System mit dem Kunden sogar externe 220 Volt Geräte mit Strom versorgen können.

Zeitgleich zum Start seines neuen Stadt-Stromers Inster bietet Hyundai ein umfassendes Zubehörprogramm für Freizeit, Transport und Alltag an. Dazu zählen Innenraumerweiterungen, Vehicle-to-Load-Funktionen oder diverse Trägersysteme für den Transport von Gepäck, Bike- und Sportausrüstungen. So schafft etwa schon eine Ablage für die umgeklappte Rückenlehne zusätzlichen Platz und kann als Arbeitsfläche oder Ablagefläche für verschiedene Gegenstände dienen. Für den Einsatz mit der aufgestellten Rückenlehne bietet sich ein klemmbarer Tisch an, der als Ablage für Tablet, Laptop, Snacks oder Malbuch genutzt werden kann.

Den Kofferraum zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit bewahren sollen stabile Formschalenmatten. Für Tierfreunde gibt es Hundeschondecken für die Rückbank, die eine sichere und komfortable Mitnahme des Vierbeiners ermöglichen sollen. Für die aktive Freizeitgestaltung gibt es ebenfalls eine Vielzahl an praktischen Lösungen. Der Dachgepäckträger, ausgelegt für eine Last von bis zu 100 Kilogramm, dient sowohl dem sicheren Transport von Fahrrädern, der Befestigung der Wintersportausrüstung oder einer Dachbox für zusätzlichen Stauraum, größeres Gepäck und sperrige Ausrüstung. Ergänzt wird das Angebot durch einen Heckfahrradträger, der die weniger anstrengende Befestigung von E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 75 Kilogramm ermöglichen soll.