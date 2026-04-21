Hyundai Ioniq 3 – Ist er Gamechanger?

Hyundai Ioniq 3 – Ist er Gamechanger? – Mit dem neuen Hyundai Ioniq 3 erweitert Hyundai seine vollelektrische Ioniq-Familie um ein Modell, das vor allem für den europäischen Markt eine Schlüsselrolle spielen dürfte. Positioniert im hart umkämpften Kompaktsegment, zielt der Ioniq 3 darauf ab, urbane Alltagstauglichkeit, moderne Technologie und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis miteinander zu verbinden.

Seine Weltpremiere feierte das Fahrzeug im April 2026 im Rahmen der Milan Design Week und unterstreicht damit Hyundais Anspruch, Elektromobilität nicht nur technisch, sondern auch gestalterisch neu zu denken.

Design – Aero Hatch“ trifft auf klare Linien

Optisch präsentiert sich der Ioniq 3 als sogenannter „Aero Hatch“ – eine Mischung aus klassischem Kompaktwagen und aerodynamisch optimiertem Coupé-Heck. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von rund 0,26 gehört er zu den effizienteren Vertretern seiner Klasse.

Die Formensprache folgt Hyundais Designphilosophie „Art of Steel“: klare Flächen, präzise Linien und markante Details wie Pixel-LED-Leuchten prägen den Auftritt. Die coupéhafte Dachlinie mündet in einen ausgeprägten Heckspoiler, der nicht nur optisch Akzente setzt, sondern auch funktional zur Effizienz beiträgt.

Mit rund 4,16 Metern Länge bleibt der Ioniq 3 kompakt, wirkt aber durch seine Proportionen deutlich erwachsener als klassische Kleinwagen.

Antrieb und Reichweite

Technisch basiert der Ioniq 3 auf der bewährten E-GMP-Plattform, allerdings in einer 400-Volt-Variante. Zwei Batteriegrößen stehen zur Wahl: 42 kWh – Standard Range oder 61 kWh -Long Range. Je nach Version sind also Reichweiten von rund 340 bis knapp 500 Kilometern nach WLTP möglich.

Interessant ist die ungewöhnliche Leistungsstrategie: Die kleinere Batterie wird mit der stärkeren Motorvariante kombiniert. Die Leistungsspanne liegt bei etwa 135 bis 147 PS – ausreichend für den urbanen Einsatz, auch wenn der Fokus klar auf Effizienz statt Sportlichkeit liegt.

Geladen wird in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent, zudem unterstützt der Ioniq 3 AC-Laden mit bis zu 22 kW – ein Pluspunkt im Alltag.

Lounge-Atmosphäre im Kompaktformat

Im Innenraum setzt Hyundai auf ein wohnliches Konzept, das unter dem Begriff „Furnished Space“ läuft. Nachhaltige Materialien, großzügige Platzverhältnisse und ein aufgeräumtes Cockpit sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Ein zentrales Element ist das Infotainment-System mit bis zu 14,6 Zoll großem Touchscreen auf Basis von Android Automotive. Ergänzt wird es durch moderne Assistenzsysteme, darunter ein Autobahnassistent und 360-Grad-Kamera.

Trotz kompakter Außenmaße bietet der Ioniq 3 überraschend viel Platz. Der Radstand von 2,65 Metern sorgt für gute Beinfreiheit im Fond, während der Kofferraum inklusive „Megabox“ auf bis zu 441 Liter kommt – ein Wert, der im Segment überzeugt.

Positionierung und Marktchancen

Preislich dürfte sich der Ioniq 3 im Bereich von rund 30.000 bis 35.000 Euro bewegen und damit gezielt Käufer ansprechen, die in die Elektromobilität einsteigen wollen.Damit tritt er gegen etablierte Wettbewerber wie den VW ID.3 oder neue Herausforderer aus China an. Seine Stärken liegen dabei vor allem in der Kombination aus Design, Raumangebot und moderner Technik.

Fazit: Der Hyundai Ioniq 3 ist mehr als nur ein weiteres Elektroauto im Portfolio der Marke. Er markiert den strategischen Einstieg in das volumenstarke Kompaktsegment und könnte sich gerade in Europa als wichtiger Baustein der Elektrifizierungsstrategie erweisen. Mit seinem eigenständigen Design, solider Reichweite und durchdachten Innenraumkonzept bringt er genau die Eigenschaften mit, die viele Käufer heute erwarten: Alltagstauglichkeit, Effizienz und ein gutes Maß an Innovation. Ob er sich gegen die starke Konkurrenz behaupten kann, wird letztlich der Preis entscheiden – das Potenzial dazu hat er zweifellos.