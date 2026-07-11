Hyundai Ioniq 3 – Kompaktes Elektroauto mit 500 Kilometern Reichweite – Mit ihm erweitert Hyundai seine Elektrofamilie um ein Modell für das volumenstarke Kompaktsegment. Der Marktstart ist für den Herbst geplant. Anders als viele Mitbewerber setzt der koreanische Hersteller dabei nicht auf ein weiteres SUV, sondern auf eine aerodynamisch gezeichnete Hatchback-Limousine. Damit soll der Ioniq 3 vor allem Kunden ansprechen, die ein effizientes Elektroauto mit klassischen Proportionen und großzügigem Platzangebot suchen.

Die Submarke Ioniq bleibt ihrer bisherigen Designphilosophie treu. Nach Ioniq 5 und Ioniq 6 folgt nun ein weiteres eigenständiges Modell, das sich bewusst vom aktuellen SUV-Boom absetzt. Die flache Silhouette soll nicht nur optisch Akzente setzen, sondern vor allem den Luftwiderstand reduzieren und damit die Reichweite verbessern. Mit seiner kompakten Bauweise dürfte der Ioniq 3 vor allem im urbanen Umfeld sowie als Familienfahrzeug interessant werden. Gleichzeitig positioniert Hyundai das Modell als effiziente Alternative zu zahlreichen elektrischen Crossover-Modellen.

Wohnliches Ambiente im Innenraum

Besonderen Wert legen die Entwickler auf das Interieur. Hyundai spricht von einer wohnlichen Atmosphäre, die durch harmonische Farbkombinationen sowie hochwertige Stoffe und Textilien erzeugt werden soll. Ziel ist es, den Innenraum weniger technisch, sondern vielmehr gemütlich und alltagstauglich wirken zu lassen.

Auch bei der Digitalisierung zeigt sich der Ioniq 3 modern. Bereits ab Werk stehen rund zehn Apps von Drittanbietern zur Verfügung. Das Angebot soll bis Ende des Jahres kontinuierlich erweitert werden. Je nach Ausstattung misst der zentrale Touchscreen 12,9 oder 14,6 Zoll. Ergänzt wird er durch ein schlankes, fahrerorientiertes Informationsdisplay, das die wichtigsten Fahrdaten jederzeit im Blickfeld anzeigt.

Bewährte Elektroplattform

Technisch basiert der neue Ioniq 3 auf Hyundais bewährter Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Die Plattform kommt bereits bei mehreren Elektrofahrzeugen des Konzerns zum Einsatz und gilt als besonders flexibel sowie effizient.

Der Elektromotor entwickelt 108 kW (147 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern bereit. Damit erreicht der kompakte Stromer eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Für den Alltag wichtiger ist jedoch die Effizienz: Hyundai bietet zwei unterschiedlich große Batteriepakete an. Mit der größeren Batterie sollen nach WLTP-Norm nahezu 500 Kilometer Reichweite möglich sein – ein Wert, der den Ioniq 3 sowohl für den Pendlerverkehr als auch für längere Reisen attraktiv macht.

Entwicklung in Europa – Produktion in der Türkei

Ein besonderer Fokus lag auf den Anforderungen europäischer Kunden. Entwickelt wurde der Ioniq 3 im Hyundai-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. Produziert wird das neue Modell im türkischen Hyundai-Werk, das bereits mehrere Fahrzeuge für den europäischen Markt fertigt.

Mit dem Ioniq 3 baut Hyundai seine Elektrooffensive konsequent weiter aus. Während viele Hersteller den Schwerpunkt auf SUV-Modelle legen, setzt Hyundai bewusst auf eine klassische Kompaktlimousine. Die Kombination aus effizienter Aerodynamik, moderner Technik, hoher Reichweite und europäischer Entwicklung könnte dem neuen Modell eine starke Position im hart umkämpften Segment der elektrischen Kompaktfahrzeuge sichern.

Datencheck Hyundai Ioniq 3